DT de Junior reveló si Alberto Rodríguez se cuida o no para Rusia 2018

Alberto Rodríguez es uno de los jugadores de la selección peruana que más preocupaban de cara a Rusia 2018. Ricardo Gareca inició los entrenamientos pero aún no se encuentra el 'Mudo'. Por ello, el técnico de Junior habló sobre la situación del defensor en el club 'Tiburón'.

No sé si se está cuidando, pero entrena. Él es un jugador que, con el mínimo esfuerzo, hace las cosas bien. Anticipa y tiene mucha calidad. Pero tiene que estar fuerte, para jugar un Mundial. No basta con adivinar. Yo no lo conozco al jugador. Ojala lo hubiéramos tenido en condiciones. Sabemos que hay un Mundial por delante, y tenemos que respetar eso, dijo Julio Comesaña sobre Alberto Rodríguez en RPP Noticias.

Además, agregó que no sabía cómo era su preparación para Rusia 2018 con la selección peruana: Ustedes conocen muy bien a Alberto. Es muy silencioso. No sé qué pasará en su cabeza. Yo estoy ocupado con una serie de cosas. Nadie más que él sabe cómo se debe preparar uno para afrontar el Mundial, añadió el técnico de Junior sobre Alberto Rodríguez.

Durante los próximos días, Alberto Rodríguez deberá venir al Perú para incorporarse a los entrenamientos de cara a Rusia 2018.

