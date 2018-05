DT de Junior revela que Rodríguez viajó sin permiso y evaluarán su futuro

Alberto Rodríguez no ha tenido una buena etapa en Junior desde que Julio Comesaña ocupó el cargo de director técnico. En estos momentos, el 'Mudo' está entrenando con la selección peruana de cara a Rusia 2018 y por ello, el DT de Junior reveló las extrañas circunstancias en las que el defensor arribó a la concentración.

Fuertes palabras de Comesaña

"Yo no soy la persona autorizada para darle a Rodríguez la posibilidad de que se vaya a su Selección. Yo le dije - antes del viaje que tenías que no lo iba a utilizar tres partidos. Yo le dije aquí a él antes del viaje que teníamos que no lo iba a utilizar", indicó Julio Comesaña sobre el jugador de la selección peruana.

Pero esto no quedó allí y reveló que Alberto Rodríguez solo se comunicó vía WhatsApp para arribar a la selección peruana: "Entonces le dije: anda al club y habla con el gerente, para que este hable con el presidente. Si la dirigencia le autorizaba, te van a preguntar qué dijo el entrenador o me van a llamar a mí. Pero nada de eso ocurrió. No fue a la gerencia. Solo mandó un WhatsApp diciendo que yo le había autorizado el viaje", agregó el técnico de Junior.

Además, tras estas declaraciones señaló que evaluarán su futuro en el club debido a esta acción. No cabe duda que la pasión por la selección peruana en su participación a Rusia 2018 es algo que motiva a todos, pero esta no habría sido la forma correcta de dejar el club según su propio DT.

LEE ADEMÁS