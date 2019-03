DT de El Salvador tras vencer a Perú: "Sí, jugamos con equipo alternativo"

El Salvador se ha llevado una importante victoria frente a la Selección Peruana tras ganar por 2 a 0 en el RFK Stadium de Washington, con un autogol de Miguel Trauco y un gol sobre el final de Óscar Cerén.

En conferencia de prensa, el DT de El Salvador, Carlos de los Cobos, aclaró la polémica respecto a sus declaraciones donde restaba importancia al amistoso ante la bicolor: "Hace 3 días jugamos un partido fundamental para clasificar a la Copa de Oro. Yo quizás no tuve el cuidado de usar los términos adecuados, quise decir que lo que me importaba era el partido de hoy (ante Jamaica), porque lo que me importaba era el partido contra Jamaica", señaló el técnico.

Pero eso no fue todo, sino que además resaltó la victoria de su equipo 'B' ante la bicolor: "Solo dos jugadores titulares que estuvieron ante Jamaica jugaron hoy contra Perú. Sí jugamos con un equipo alternativo. Hay una competencia muy sana y nos ha permitido ir creciendo", finalizó Carlos de los Cobos.

