DT de El Salvador: "No me sorprende demasiado la victoria ante Perú"

Una de las sorpresas en la última fecha FIFA fue la victoria de la Selección de El Salvador frente a la Selección Peruana, pero lo que generó mayor relevancia al triunfo centroamericano fue que jugaron con 9 suplentes.

Carlos de los Cobos, entrenador mexicano de El Salvador, llegó al país centroamericano e indicó lo siguiente: "Tener la oportunidad de jugar con un rival superior a nosotros, que nos permitía aprender. Valió la pena, fue un partido intenso, más dominado por el equipo peruano, pero tuvimos mucha solidez defensiva, conforme fueron pasando los minutos el equipo se fue asentando en la cancha y tuvimos buenos momentos de fútbol", afirmó De los Cobos.

Pero eso no fue todo. Para el DT de El Salvador, no es una victoria sorprendente: "No me sorprende demasiado (el triunfo) porque el equipo tiene calidad, hay una gran predisposición de todos ellos para asimilar la idea que se les propone", señaló el mexicano.

Esta victoria de El Salvador se suma a la que obtuvieron en el 2009 ante la Selección Peruana, también en un amistoso. Además, fue la quinta derrota de la bicolor en los últimos ocho amistosos disputados.