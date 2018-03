DT de Islandia: "A Perú lo vi bien contra Croacia"

Vive su realidad y sabe que el martes ante la selección peruana deben mostrar alguna mejoría futbolística. Quitarle el balón a Perú y buscar herir el fondo de la bicolor.

ESCRIBE: LUIS CÓRDOVA TRELLES

El técnico de Islandia, Heimir Hallgrimsson, hizo un análisis de la derrota ante México y lo que le espera con la rojiblanca, a la que considera similar a Argentina en materia colectiva

"Tenemos que ser realistas. No somos el mejor equipo en cuanto a posesión y Perú sí lo es. Tardamos mucho tiempo en jugar la pelota, la perdemos y somos vulnerables atrás", indicó el técnico de los ‘vikingos’.

Piensa en Argentina

Según Hallgrimsson, la selección peruana tiene características similares a Argentina, su primer rival en el Mundial Rusia 2018.

"A Perú lo vi bien contra Croacia. Le gusta tener mayor tiempo el balón porque sabe jugar al toque. Nos servirá mucho para pensar en Argentina", indicó. La misión de su selección será saber cortar los circuitos futbolísticos de los rivales.

Hallgrimsson no deja de pensar en Messi y Argentina, el rival del debut en el Mundial Rusia 2018. "Uno de los temas para el partido con Argentina es que no podemos ser algo distinto a lo que fuimos con México, donde perdimos. Me pareció excesivo el 3-0, un 2-0 hubiera estado acorde con la realidad", dijo Hallgrimsson, quien apuntó que el tercer festejo de los aztecas fue parte del bajón anímico.

"El tercer gol fue una depresión. El equipo no tuvo una mala actuación y hasta tuvimos nuestras chances cuando el partido iba 0-0. Nunca nos dimos por vencidos", apuntó el DT 'vikingo'.