DT de Costa Rica sobre Perú: "La derrota ante Ecuador fue engañosa"

El técnico interino de Costa Rica, Ronald González Brenes aseveró que ante Perú tratará de mantener la propuesta ofensiva que presentó en la victoria ante Chile, de cara al partido de mañana ante la 'Bicolor' en Arequipa.

“Vamos a intentar seguir sobre la misma línea (ofensiva mostrada en el triunfo 3-2 sobre Chile en Rancagua). La respuesta me la va a dar el equipo en la parte física a ver como se sienten los muchachos. Ayer (anteayer) hicimos un breve ensayo de lo que podemos hacer y lo vamos a ratificar. Si todo marcha bien estaríamos manteniendo la misma idea. Si vemos que hay algún muchacho que está lesionado haremos las variantes. Durante el partido si haremos algunos cambios”, fueron las primeras palabras del profesor Ronald González, técnico de Costa Rica,

Luego, el técnico de la selección de Costa Rica habló sobre la selección peruana: “Yo solo voy a hablar de las fortalezas. Me parece que es un técnico con grandes individualidades y con un sistema de juego ya establecido el cual ya han ido depurando. Lo ejecutaron muy bien en el Mundial y que en los partidos amistosos lo han intentado hacer. Esta última derrota que tuvieron ante Ecuador fue un poco engañosa porque Perú tuvo la pelota, el rival se replegó encontró los goles. Gareca es un técnico que ha hecho grandes cosas y que hace poco los clasificó al Mundial No creo que vaya a cambiar mucho del éxito que tuvo. Va a ser un partido muy difícil para nosotros. Independientemente quien juegue, si son sus estrellas o no, tenemos una gran responsabilidad”, precisó.

