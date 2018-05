Doña Peta sobre Paolo Guerrero: "Los milagros existen"

Fue la mujer más feliz del mundo por un instante. Por un día y lo será para siempre tras recibir la noticia que todo el Perú esperaba. Su hijo Paolo Guerrero jugará el Mundial de Rusia y cumplirá el sueño de niño. ¡Los milagros existen!.

Doña Petronila Gonzales, madre del ‘Depredador’ no pudo dormir ayer, se levantó a las 4 de la madrugada porque presentía la habilitación de su hijo, su corazón le latía a mil por hora y luego comprobó que Dios existe, que sus rezos no fueron en vano y que los sueños se cumplen. “Cuando Paolo (Guerrero) se propone algo, lo hace, no sé ya qué decir de mi hijo felicitaciones al Perú, muchas gracias a todo el Perú, les doy las gracias, gracias a Dios que se hizo justicia”.

Doña ‘Peta’ contó como vivió las horas previas a la noticia que hizo feliz al Perú. “En la mañana (me enteré) pero tenía que esperar, pero ahora ya salió. Tenía mucha fe, mucha ilusión y confianza. Muchas gracias al señor Oviedo y a todo el Perú les doy las gracias”, agregó.

Doña ‘Peta’ es y será su hincha, hasta su técnica en el campo de juego. Sabe lo mucho que puede aportar Paolo a la Selección apesar de haber estado suspendido y perder continuidad futbolística. “Él nunca ha dejado de entrenar, siempre ha entrenado y se encuentra en un buen estado físico. Paolo Guerrero hará un gran Mundial”, comentó la madre del goleador de la Selección.

La madre del futbolista agradeció a Dios y a todas las personas que la apoyaron en esos momentos complicados. “Lo único que le pedía era fuerza a Dios. Estamos bendecidos por Dios y no sé cómo agradecerle. Muchas gracias porque creyeron en nosotros, en la palabra de mi hijo y en la mía”, concluyó Doña Peta.

Finalmente dijo Doña ‘Peta’. “Yo sabía que esto se solucionaba y Dios nos ha bendecido, yo le tengo mucha fe a Dios.Tengo muchos santos”, indicó la mujer más feliz del Perú por un instante, que alegró al corazón de 33 millones de peruanos..La madre del 'Depredador' inauguró una canchita en San Juan de Miraflores con el nombre de Paolo Guerrero.