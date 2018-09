Doble de Paolo Guerrero envía mensaje de apoyo al 'Depredador' [VIDEO]

Hace seis años, la vida del joven futbolista de la Copa Perú Joao Farías cambiaba de la noche a la mañana por su gran parecido con Paolo Guerrero. Esta similitud hizo que empezaran a llamar a Joao como el Paolo Guerrero de los pobres, hecho anecdótico que le ayudó a ganar popularidad y que, bajo la imagen del Depredador, permitió que se le abran puertas. Incluso en una oportunidad casi genera un triple choque automovilístico tras ser confundido con el capitán de la selección peruana.

JOAO, ¿QUÉ HA SIDO DE TU VIDA DURANTE TODO ESTE TIEMPO?

Pues sigo metido en el fútbol, un deporte que tanto me apasiona. En estos momentos estoy jugando la Etapa Nacional de la Copa Perú con el Club Deportivo Venus de Huacho y hasta ahora nos está yendo muy bien, ya hemos jugado dos partidos: le empatamos a Sport Áncash 1-1 y el último cotejo ganamos de local 4-0 al Club Alfredo Tomassini.

¿Qué tanto cambió tu vida luego de ser conocido como el doble de Paolo Guerrero?

(Risas) ...Era obvio que iba a tener fama, esto hizo que me conocieran a nivel nacional, pues donde iba a jugar siempre me gritaban Paolo Guerrero, y yo feliz porque me llamaran así, todos sabemos de la calidad de persona y de futbolista que es. Pero nunca me mareo, siempre con la humildad del caso.

¿CÓMO VIVISTE ESE MOMENTO DONDE GUERRERO ESTUVO A POCO DE NO JUGAR EL MUNDIAL?

Así como yo, todo el Perú sufrió con tal noticia. Paolo Guerrero pasó por unos momentos muy complicados y cualquier persona que juegue al fútbol sabe que es como un baldazo de agua fría o como si te cortaran las piernas. Por mi parte, me sentí muy triste con lo ocurrido, pues todos sabemos de la gran persona que es y siempre confiamos en que todo se resolvería.

¿CREES QUE YA SE DEBERÍA BUSCAR UNA VARIANTE PARA GUERRERO CON MIRAS A QATAR 2022?

En el fútbol todo son etapas, los años pasan y obviamente siempre hay una renovación, pero particularmente para mí, yo quisiera que Paolo Guerrero juegue siempre en la selección. Confío en que estará en un gran nivel para lo que se le viene con la selección peruana.

¿HAY OTRO JUGADOR QUE ADMIRES APARTE DE PAOLO?

A Christian Cueva, porque sé que es de un pueblo de Trujillo (se crió en Huamachuco), al igual que yo, provinciano, pues nací en un puerto pesquero, a 20 minutos de Chimbote. Para una persona que viene de provincia no es fácil sobresalir en el fútbol profesional y él sí lo logró; además, destacando a nivel internacional. Es el orgullo de todo los peruanos.