Dirigente de la FPF: "César Hinostroza estuvo en el hotel de la selección"

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas reveló que el investigado exjuez César Hinostroza estuvo presente en la concentración de la selección peruana cuando se disputaba el Mundial de Rusia 2018.

Según informa Perú 21, Juan Carlos Oblitas rindió su manifestación ante una junta de fiscales que siguen el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, por el que viene siendo investigado el suspendido presidente de la FPF, Edwin Oviedo.

"No lo he visto en las instalaciones de la FPF, tampoco en el Estadio Nacional, pero sé que él (Hinostroza) ingresó al segundo piso del Hotel en Moscú donde la selección estaba alojada y donde solo podían ingresar las personas con credenciales especiales; cuando bajé de mi habitación, uno de los guardias de seguridad peruano, cuyo nombre es Jimmy Arroyo, me comentó que se había suscitado un problema serio con la seguridad del hotel pues Edwin Oviedo había hecho ingresar a invitados a la zona donde estaba prohibido, los elementos de seguridad rusos estaban muy mortificados con esto al final se les permitió entrar y cuando le pregunté a Jimmy quién era la persona que había ingresado con Edwin, me dijo que era el man del Poder Judicial, entonces yo le pregunté si era el Dr Duberlí Rodríguez, porque a él sí lo conocía como presidente del Poder Judicial, entonces él me dijo no (que) fue el doctor (César) Hinostroza; esta fue la primera vez que escuché del señor Hinostroza, aparentemente habían ingresado su esposa y dos o tres personas más", aseguró Oblitas al despacho de la fiscal Rocío Sánchez.

Tres congresistas estuvieron en la Videna

Por otro lado, según una publicación del diario El Comercio, Juan Carlos Oblitas también confesó que vio hasta tres congresistas en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol.

“A congresistas, yo he visto a comienzos del 2015. Lo he visto a (Héctor) Becerril, ya después he visto también a (Javier) Velásquez Quesquén saliendo de la FPF. A la congresista Marisol Espinoza me la presentó el mismo Edwin cuando esta salía de su oficina. He visto también al ex oficial mayor del Congreso José Cevasco saliendo de la oficina de Edwin Oviedo”, narró Oblitas Saba.

