Dinamarca envió emotivo vídeo a Perú previo a Rusia 2018 [VIDEO]

La selección de Dinamarca respondió vía redes sociales a Perú con un emotivo vídeo a puertas del Mundial.

"Querida Selección Peruana - FPF.

Creemos que sois un pueblo maravilloso. Una nación fantástica. Pasar 36 años en la sombra del fútbol no es fácil. Para homenajear vuestra vuelta al máximo nivel del fútbol, les hemos escrito una canción. Una canción de un país bonito. Nos vemos en el campo el 16 de junio.

P.D. Enhorabuena por la victoria contra Escocia ayer

Kære Peru.

I ser ud som et fantastisk land. En fantastisk nation. 36 år i fodboldens skygge er ikke sjovt. For at hylde jeres tilbagekomst til det fineste fodbold-selskab har vi lavet en sang til jer. En sang om et yndigt land. Vi ses på banen d. 16. juni".

#thefriendlygroup #ForDanmark #ArribaPeru

Cabe mencionar que la selección peruana debutará en Rusia 2018 luego de 36 años ante Dimarca. El encuentro se disputará el 16 de junio a las 11:00 am (hora peruana) en el estadio Mordovia Arena de la ciudad de Saransk.