Difunden video donde hincha con indumentaria de Perú es 'cuadrado' en el Mundial

En septiembre último, el Perú ganaba el premio a la "Mejor hinchada del mundo" otorgada por la FIFA y esto gracias al apoyo incondicional a la selección peruana en el Mundial Rusia 2018. Sin embargo, en la últimas horas circuló un video donde evidencia también los malos hábitos de algunos seudos 'hinchas' durante esta fiesta mundialista.

El periodista de Fox Sports Australia, Daniel Garb, publicó en su cuenta de Twitter el preciso instante cuando culminado el encuentro entre Perú y Australia, el futbolista Tim Cahill se dirige a la tribuna para obsequiar su camiseta a un niño australiano, cuando de pronto, por atrás, aparece un 'hincha' peruano tratando de arrebatar la prenda deportiva al pequeño.

Este hecho vergonzoso no llegó a suceder gracias a que el propio jugador agarró fuerte su camiseta ante la sorpresa de los presentes. El sujeto que intento llevarse la prenda solo atinó a pedir disculpa.

First time Ive seen this. Hows old mate from Peru trying to steal @Tim_Cahills shirt from a kid after the game in Sochi! Mile Jedinaks wife put him in his place... pic.twitter.com/SFfjGXZbXf

— Daniel Garb (@DanielGarb) 8 de noviembre de 2018