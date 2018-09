Diez mundialistas de Gareca que la pasan mal luego de Rusia 2018

Luego de 2 meses de culminado el Mundial Rusia 2018, el rendimiento de los titulares de la Selección peruana en sus respectivos clubes ha sido variado, algunos han mantenido la regularidad, otros dieron un giro inesperado al cambiar de equipo y un pequeño grupo no viene atravesando su mejor momento. De los 23, 10 no tienen continuidad ni titularato mientras que los 12 restantes vienen haciendo grandes papeles en sus clubes o de a pocos, van ganando más minutos con el objetivo de consolidarse como titulares.

En el arco

Si empezamos en el arco, el indiscutible titular Pedro Gallese volvió a jugar con el Veracruz en la derrota que sufrió frente a Lobos BUAP por 2-0 en la Liga MX, después de ello ha disputado 6 encuentros más con los 'Tiburones', sumando 630 minutos en cancha. Su rendimiento en general ha sido bueno, salvo 2 partidos que tuvo que perderse por Copa y Liga en los primeros días de agosto debido a una distención muscular en el muslo. Su vuelta a la 'blanquirroja' en los últimos amistosos fue notable ya que tuvo grandes atajadas pese a los resultados en contra.

Carlos Cáceda no fue tomado en cuenta para la última convocatoria debido a que no encontró continuidad desde que llegó a Veracruz por el gran momento de Gallese y justamente ello influyó para que vuela al torneo peruano pero esta vez con la camiseta de Real Garcilaso donde aún no ha tenido oportunidad de jugar pues el puesto está bastante peleado también con Luis Ortiz.

José Carvallo estuvo una vez más en la nómina de jugadores que enfrentaron los amistosos de la 'blanquirroja' pues su regularidad y excelente desempeño en UTC le ha valido ser considerado continuamente por Ricardo Gareca. Ya ha defendido el arco del cuadro cajamarquino en 10 partidos luego del Mundial, sumando 900 minutos de titular indiscutible que aspira algún día repetir en la selección.

La zaga defensiva

Luis Advíncula es el jugador que atraviesa su mejor momento tras Rusia 2018, el 'Rayo' salió de Lobos Buap de México y dio el gran salto a Europa para jugar en un histórico como el Rayo vallecano. Allí Advíncula hizo su debut en la derrota por 4-1 frente al Sevilla, ingresando a los 76 minutos de juego. Esta primera intervención marcó el inició de una nueva era para el peruano ya que se ganó el titularato frente a Atlético de Madrid y el Huesca, sumando hasta el momento 194 minutos, los cuales han sido fundamentales para su desempeño con la bicolor, hecho que se vio reflejado en el golazo que marcó frente a Alemania.

Miguel Araujo salió de Alianza Lima por sus buenas actuaciones y llegó a Talleres de Córdoba donde ya ha podido jugar 270 minutos y se ha ganado el cariño de su hinchada que lo considera un gran refuerzo de cara a lo que resta de la Súper Liga argentina. El panorama pinta muy bien para el defensa que espera tener más minutos con la bicolor pues cuando ha debido entrar no ha decepcionado.

Nilson Loyola es uno de los jugadores a los que Gareca viene tomando con prudencia pero ya dándole algunos minutos, en los amistosos consideró que su actuación fue positiva y además ya se ve en una liga extranjera pero todavía tiene un contrato con Melgar hasta fin de año, donde luego de la cita mundialista ha jugado 9 partidos como titular, sumando 810 minutos que de todas maneras lo reafirman como pieza convocable para los partidos que se acercan para la selección.

El zaguero central, Christian Ramos, sorprendió a todos al salir del Veracruz mexicano y partir al Al-Nassr de Arabia Saudita. Lo perjudicial para el defensa fueron las semanas de negociaciones en las cuales no pudo jugar y luego, solo estuvo presente en la pretemporada de su nuevo donde aún no ha tenido oportunidad de debutar, sin embargo, Daniel Carreño -técnico del cuadro árabe- ha destacado su buen desempeño en las prácticas y la confianza que le tienen para contribuir al equipo. Al-Nassr ha disputado 2 partidos en lo que va de la Liga y en ambos ha sido vencedor. Lo que se espera es que 'La Sombra' pueda salir a la cancha en el partido de hoy frente al Al-Qadisiya por la fecha 3.

Uno de los integrantes que peor lo viene pasando es Alberto Rodríguez quien al término del Mundial, se desligó del Junior de Barranquilla al cual llegó tras su primer paso por Universitario de Deportes pero, apenas pudo jugar 5 partidos en los 4 meses que estuvo ahí debido a las lesiones que se han hecho recurrentes en él. Tras unas semanas en búsqueda de un nuevo equipo, el 'Mudo' decidió ir por su revancha en la U, plan que no le viene funcionando ya que en el último encuentro frente a Cantolao, sufrió una rotura de gemelos que hará que se pierda al menos 4 partidos. Esta lamentable situación le impidió estar presente en los amistosos y ahora lo aleja más de su retorno al cuadro de Ricardo Gareca.

Miguel Trauco ha corrido una suerte similar pues, su poca continuidad en el Flamengo ha sido preocupante para el comando técnico de la selección peruana. Apenas ha podido jugar 104 minutos luego de la cita mundialista y ello se ha visto reflejado en su flojo papel durante los amistosos de setiembre. Su banda fue una de las que más daño sufrió y muchos cuestionaron su convocatoria sabiendo que no venía con ritmo suficiente para afrontar dichos duelos. En algún momento se habló de su partida al Fenerbahce de Turquía pero aún no hay nada concreto.

Fue relegado al banquillo por una decisión del técnico Gareca pero su desempeño siempre ha sido aplaudido cuando le tocó vestir la bicolor. Aldo Corzo es uno de los jugadores que tampoco la viene pasando bien y es que sufrió un esguince grado II en el tobillo derecho durante el encuentro entre Universitario y Cantolao, correspondiente a la fecha 3. El cuadro médico ha determinado que Corzo se perderá al menos 4 partidos del torneo local, lo cual lo aleja también de próximas convocatorias.

Anderson Santamaría tomó la posición de central en distintos momentos y se perfila como el nuevo titular indiscutible en la selección. Luego de Rusia, Santamaría disputó 4 partidos completos con el Puebla en la Liga MX aunque se perdió 3 del torneo porque el comando técnico consideró que venía un poco 'afectado' del Mundial. Sin embargo, ya ha vuelto a tomar continuidad en el último compromiso de su equipo con Querétaro donde reafirmo ser 'La Muralla Peruana'.

En la mitad del campo

Pasando a la mediacancha, Renato Tapia sufrió una lesión en la rodilla en el partido de Perú frente a Australia en la fase de grupos, la cual arrastró incluso a la pretemporada de su equipo el Feyernood, alejándose de las canchas por 2 meses. Sin embargo, en la fecha 3 de la liga holandesa, Tapia pudo ingresar en el minuto 92 en el contundente triunfo del cuadro de Rotterdam 5-3 sobre el Heerenveen, a pesar de ello luego no fue considerado por su entrenador para 2 encuentros. Claramente fue un ausente en la convocatoria del 'Tigre' Gareca pero se espera pueda tener más minutos en su club para reintegrarse a la escuadra blanquirroja.

Yoshimar Yotún viene atravesando un buen momento en la MLS junto a su equipo Orlando City. Luego del partido frente a Australia, 'Yoshi' ha jugado 8 partidos siendo titular indiscutible con 720 minutos. Solo tuvo un momento complicado cuando salió expulsado en el duelo contra New England, el cual le impidió jugar contra el Atlanta United, el cual marcaba el debut además, de Carlos Ascues. En los amistosos por fecha FIFA, su desempeño fue aceptable pero fue bastante criticado por haber errado algunas oportunidades de gol, siendo la más clara la del partido con holanda a los 6 minutos.

Otro de los jugadores que dio la sorpresa con su nueva liga fue André Carrillo que dejó el Watford de Inglaterra para integrarse al Al-Hilal de Arabia Saudita. Esta partida fue bastante criticada pues fue uno de los mejores en el Mundial y se esperaba su llegada a una liga más competitiva. Pese a haber sido titular y jugar los 90' en 2 compromisos del Al-Hilal, en el último partido de su cuadro no fue convocado. Respecto a la 'bicolor', su papel fue destacado frente a Holanda, siendo uno de los más desequilibrantes pero una sobrecarga muscular le impidió jugar frente a Alemania y en el último partido del Al-Hilal.

Christian Cueva atravesó un momento muy duro en el Sao Paulo debido a diferencias con el comando técnico que lo hicieron sentir muy incómodo ya en su última etapa en el cuadro brasileño. Tras la culminación del Mundial, el destino que eligió fue el Krasnodar de Rusia donde apenas tiene 118 minutos en 6 partidos. Esta falta de continuidad se pudo notar aún más durante su participación en los amistosos ya que no era el mismo Cueva al que estábamos acostumbrados. Su estado físico fue de los más criticados y ello incluso derivó en el cuestionamiento de por qué, Gareca no consideró cambiarlo a pesar de que no aportaba correctamente al equipo. Mañana el Krasnodar enfrentará al Askishar y se espera que 'Aladino' pueda recuperar el gran nivel que adquirió vistiendo la camiseta peruana.

En agosto de este año Edison Flores fue anunciado como flamante refuerzo del Monarcas Morelia, sin embargo, pese a estar ya habilitado para debutar aún no ha sido tomado en cuenta por su técnico Roberto Hernández en estos 3 duelos de Liga MX que ya ha disputado el Morelia. Es posible que por fin pueda vestir la camiseta monarca en el partido del viernes 21 frente al Puebla. El 'Orejas' es uno de esos jugadores que salió de su anterior club -Aalborg de Dinamarca- para encontrar un cuadro más competitivo y esa regularidad que anhela será muy importante para la selección también donde no ha podido rendir como usualmente lo hace.

Paolo Hurtado luego del Mundial decidió fichar por el Konyaspor de la Liga Turca donde ya ha tenido minutos y sobretodo, ha dejado una muy buena impresión a su técnico y dirigencia que lo consideran un jugador completo pues no solo es ofensivo sino también tiene grandes dotes para la defensa. No fue considerado para los amistosos pero apunta a tener mayor continuidad para llamar la atención del DT argentino.

Pedro Aquino pasó de defender los colores del Lobos BUAP mexicano a su rival, el León. Ha tenido la oportunidad de jugar 7 partidos acumulando 418 minutos y su nivel en general es regular, salvo algunas amonestaciones que sufrió en los encuentros. En la blanquirroja frente a Holando anotó un golazo, siendo el primero que se le anota a este equipo en la historia. Gareca espera aún más de él y Aquino sabe que tiene el potencial para ser una pieza fundamental en la volante.

Wilder Cartagena es otro de los peruanos que vio en México la oportunidad perfecta para emigrar y desde 2017 ha pertenecido al Veracruz con algunos compatriotas. Últimamente fue cuestionado por un error que le costó la derrota frente a Tigres en la liga mexicana pero su continuidad refleja las buenas intervenciones que tiene con su cuadro. 7 partidos con 527 minutos son los números que posee luego de su convocatoria a Rusia 2018.

Andy Polo pese a ser considerado por Gareca inicialmente, tuvo que ser desconvocado a última hora de los amistosos FIFA por 'razones personales' pero lo que se dio a conocer luego es que el verdadero motivo habría sido su intención de querer jugar con el equipo al que recién se integraba en ese momento, el Portland Timbers de la MLS. Y es que Polo está teniendo minutos con su club y sabe que ello es importante para su consolidación sobretodo si lo ve a futuro.

Jefferson Farfán vivió un gran momento desde su llegada al Lokomotiv de Rusia, lo cual se vio reflejado en la obtención de la Copa y también Premier League de dicho país en el 2017. Su papel en la blanquirroja durante los últimos torneos ha sido determinante y eso ha ido muy de la mano con la regularidad que tuvo en su club el año pasado pero en esta temporada las cosas son distintas. El Lokomotiv ha tenido un mal inicio en su torneo y en la Champions donde cayó por 3-0 frente al Galatasaray y las 'Foquita' no pudo concretar 2 claras oportunidades de gol. En total son 577 minutos los que ha tenido el volante tras el término de Rusia.

Los del gol

Uno de los jugadores que mejor le va en su club es Raúl Ruidiaz, quien ya se está convirtiendo en un referente del Seatle Sounders de la MLS. Ya suma 720 minutos y 5 goles en lo que va del torneo, lo que le ha valido ser incluido en el once ideal de la semana 29 de la MLS. Ruidiaz ha cautivado a los hinchas estadounidenses pero aún no logra convencer por completo a los hinchas peruanos pues sus intervenciones en la bicolor no han sido tan determinantes como en su club. Se espera que Gareca pueda darle más minutos y sobretodo, acomodar un esquema donde la 'Pulga' se sienta realmente cómodo.

Uno de los puntos más conmovedores es la situación actual del capitán Paolo Guerrero y es que pese a haber tenido la alegría de fichar por el Inter de Porto Alegre, generando una expectativa inmensa, además de saborear esas ganas de tomarse una revancha personal por el tiempo que estuvo alejado de las canchas, el destino le jugó una mala pasada y la reactivación de la sanción impuesta por el TAS truncó todos sus sueños. El 'Depredador' viene haciendo todo lo posible junto a su equipo legal para poder revertir esta decisión y es por ello que ha recurrido al Tribunal Federal Suizo el cual podría pronunciarse este fin de semana.

