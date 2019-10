Diego Rebagliati tras no convocatoria de Christian Cueva: "Se ha sacado solo de la selección peruana" | FOTO

Ricardo Gareca dio la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos de fecha FIFA de noviembre ante Colombia y Chile. A diferencia del último llamado, Christian Cueva no fue tomado en cuenta en esta oportunidad.

Ante la ausencia de Christian Cueva, Diego Rebagliati comentarista de Movistar Deportes, se refirió al presente de 'Aladino': "Los jugadores muchas veces se ponen y se sacan solos. Christian se sacó solo", escribió en su cuenta de Twitter.

El futuro inmediato de Christian Cueva no es bueno. La directiva de Santos y el comando técnico decidieron que no será tomado en cuenta por el resto del año. El volante pertenece a Krasnodar de Rusia, club al que pretenden devolverlo para no tener que tomar la opción de compra en caso se quede hasta fines de enero del 2020.

Juan Carlos Oblitas, Gerente Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue otro de los que se refirió a los problemas que viene atravesando Christian Cueva en Brasil.

'Creo que en algunos casos han exagerado con Christian, como si fuera el único tipo a apuntar y han sido injustos, en otros tienen toda la razón. Yo se lo he dicho, cuando se dan este tipo de cosas el único culpable eres tú le digo, porque te expones y más en un momento como el que estás pasando futbolísticamente', aseguró el 'Ciego'.

