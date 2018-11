Diego Penny y la locura que hizo por la selección peruana en Rusia 2018

Increíble. El sueño de ver a la selección peruana en un mundial volvió loco a más de uno y vemos que no solo fue en los hinchas de la 'bicolor' sino también en jugadores que vistieron la casaquilla del combinado nacional. Tal fue el caso de Diego Penny, que luego de casi 6 meses confesó una de las locuras que hizo por el equipo de Ricardo Gareca durante en mundial de Rusia 2018.

"Yo nunca había visto a Perú en un mundial y me fui hasta Rusia para ver un partido y me tuve que regresar porque tenía que seguir entrenando", confesó Penny en Fox Sports Perú. Asimismo, el popular 'Flaco' se refirió a los buenos momentos que regaló la selección peruana en los últimos años que 'paralizó' al país entero.

"Todo fue y es una algarabía, hoy Arequipa esta loca por la selección, hace un rato pasé por el estadio y había un montón de gente. Lo más importante es el fútbol, no hay que hacer dramas por el último partido, yo lo vi y sí, Perú no jugó bien pero ahora vamos a cerrar bien el año, la cancha está linda y lo bueno que en Arequipa no se siente mucho la altura", señaló el ex Sporting Cristal.

Finalmente, Diego Penny manifestó que la 'blanquirroja' ha tenido un año sublime por todo lo que se vivió y que el partido amistoso con la selección de Costa Rica trae mucha expectativa.

