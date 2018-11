Diego Penny se pronuncia sobre supuesto caso de indisciplina de Cueva

Sorprendido. El portero de Melgar de Arequipa y también de la selección peruana, Diego Penny, se pronunció sobre la supouesta indisciplina en la que se ve relacionado Chrstian Cueva en esta fecha FIFA. Pues se dice que el volante peruano no fue convocado por Ricardo Gareca para los últimos amistosos del año por una falta que cometió en Miami luego del triunfo de Perú sobre la selección de Chile.

"La verdad que me sorprende este tema porque yo he trabajado con el profe y el comando técnico por buen tiempo y Ricardo (Gareca) siempre ha sido frontal con todos los jugadores y la prensa, no ha tenido doble discurso. Recién me entero de lo que supuestamente ha pasado", señaló Penny para Fox Sports Perú a poco del amistoso de la selección con Costa Rica.

Asimismo, el guardameta nacional comentó que en las concentraciones los horarios se respetan y que la selección peruana cambió mucho con respecto a otros procesos. "Se logró el compromiso, esa bendita palabra. Todo se ha manejado bien y supongo que luego se va a esclarecer este tema, el profe lo va a volver a tocar porque es incómodo hablar de indisciplinas y temas extradeportivos", finalizó el jugador.

Diego Penny perteneció al proceso de Ricardo Gareca hasta la Copa América Centenario, se convirtió en el segundo arquero de la selección nacional luego de Pedro Gallese.

TAMBIÉN LEE