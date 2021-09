Diego Melián, arquero uruguayo de Municipal, conversó con nosotros a propósito del duelo entre Perú vs Uruguay por las Eliminatorias sudamericanas. El arquero destacó a Paolo Guerrero en la selección peruana y advirtió que los charrúas la tendrán difícil sin sus figuras Edison Cavani ni Luis Suárez.

¿Quién crees que es favorito y si Uruguay cuanto pierde sin Suárez ni Cavani?

El favorito en esta fecha es Perú por la localía y la necesidad que tiene de sumar de a tres. La falta de Cavani y Suárez, Uruguay le va a afectar porque son jugadores determinantes en el equipo. Además de su jerarquía de estar atentos a sus rivales. Creo que sabiendo eso el equipo peruano va a estar un poco más tranquilo.

¿Qué tan difícil puede ser Paolo Guerrero para un arquero?

Paolo Guerrero es ese tipo de jugadores que no da una pelota por perdida, tiene cualquier chance que le pueda quedar dentro del aérea o en todo el campo. Te mantiene alerta en los 90′ del partido porque sabes que no le puedes dejar una ya que puede terminar en gol.

¿Cuál es el motivo por el que decides quedarte en el ‘Muni’?

La razón principal es el agradecimiento a Municipal y a Inmobiliaria. La gente que me demostró su cariño desde el primer momento. El proyecto a largo plazo que tiene el club con la expectativa y esperanza de hacer cosas grandes. Me siento muy cómodo acá.

¿Qué te dices allá en Uruguay?

Después de tantos años allá era mi primera salida en el exterior, me preguntan cómo es el fútbol peruano. Yo respondo que encontré un lugar acá en Perú que rápidamente me acogió y se me hizo bastante fácil adaptarme.

Diferencias entre el fútbol peruano y uruguayo

El fútbol uruguayo es más apretado, los partidos son más disputados. Este año lo confirmo, acá tienen una calidad técnica que es impresionante, hace que el fútbol sea más dinámico y más fácil. En Uruguay es más aguerrido que acá, pero son diferencia que cada futbol tiene lo suyo.

¿Crees que el equipo tuvo un golpe anímico y por ello se reflejaron los malos resultados?

Es un todo, no una sola razón, el fútbol es así, a veces no hay lógicas completas y cuesta un poco más. El fútbol se basa en el resultado y con ello salen las críticas. Nosotros ahora estamos en un proceso y nos sentimos preparados para darle vuelta a la página del primer semestre que fue malo.

¿Qué es lo que más te gusta del Perú?

He podido conocer poco, lamentablemente, por la pandemia, pero lo que he podido conocer de Lima es una ciudad hermosa. Un país que tiene muchas riquezas. En Uruguay somos muy pocos, acá hay muchísima gente. Muy agradecido con la gente del `Muni’ desde el primer partido.