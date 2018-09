Diego Maradona mandó saludos a asistente técnico de Ricardo Gareca

OMAR JAMES DÁVILA CALIXTO

Al cumplirse 39 años del título de la selección argentina en el Mundial Sub-20 de Japón, Diego Maradona recordó a todos sus compañeros con una imagen y hasta hizo referencia a quienes consiguieron la clasificación en el Sudamericano de Uruguay. Entre ellos está Hugo Alves, asistente técnico de la selección peruana y mano derecha de Ricardo Gareca.

El primer éxito de Diego Maradona en la selección argentina, donde brilló junto a Ramón Díaz, quedó registrado en Japón, cuando en 1979 ganó con la camiseta celeste y blanca el Mundial Sub 20. En ese equipo jugaba como defensor Hugo Alves, asistente técnico de la selección peruana. Por eso el 'Diez' publicó un mensaje en sus redes sociales con el recuerdo y unas palabras a quienes no viajaron a tierras niponas pero consiguieron la clasificación en el Sudamericano Sub 20 de Uruguay.

"Hoy quiero saludar también a las fieras de aquella Selección Argentina Sub-20, a 39 años del Mundial Juvenil que conseguimos en Japón, en 1979. E incluir a aquellos muchachos que consiguieron la clasificación para ese mundial, en el Sudamericano de Uruguay. Algunos no viajaron a Japón, pero ellos también son campeones mundiales. Los recuerdo a todos, a Abel, a Bacha, a Barbitas, al Pelado, al Pichi, a Caldera, a Juancito, al Gallego, al Tucu, al Gringo, al Cóndor, a todos!!! ", posteó Diego Maradona.

Cabe recordar que Diego Maradona fue compañero de Ricardo Gareca y Hugo Alves en el equipo de Boca Juniors en la década de los 80 y en 1995 también de Nolberto Solano.