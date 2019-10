Diego Latorre incluye a Percy Olivares en su once ideal de excompañeros junto a Batistuta, Camoranesi y Caniggia [FOTO]

Percy Olivares fue un trotoamundos a lo largo de carrera. El popular 'Zancudo' jugó en nueve países alrededor del mundo. Su tercera experiencia en el exterior se desarrolló en el fútbol español. Entre las temporadas 1993 y 1995, el ex jugador de la selección peruana vistió los colores del Club Deportivo Tenerife.

En aquel entonces el equipo 'blanquiazul' militaba en la primera división del fútbol ibérico y fue la mejor época en la historia del club, llegando a ocupar en 1993 la quinta posición de la Liga Española, hasta el momento la mejor ubicación que llegó a tener el equipo.

Aquel plantel del Tenerife era dirigido por Jorge Valdano y contaba con cinco sudamericanos entre sus filas. Dos peruanos y tres argentinos. Jose 'Chemo' del Solar y Percý Olivares eran los representantes de la blanquirroja. Por el lado de los albicelestes estaban: Ezequiel Castillo,Oscar Dertycia y Diego Latorre.

Latorre no solo logró consolidar una gran amistad con los peruanos. Sino que también protagonizo grandes partidos, que quedaron en la historia del club.

En una entrevista brindada hace alguno tiempo a la revista El Gráfico, el ex jugador argentino fue consultado sobre su equipo ideal de ex compañeros y consideró no dudó en considerar al peruano Percy Olivares por la banda izquierda de su once favorito.

En dicho alineación figuraron nombres de la talla de Navarro Montoya, Ruben Capria, Gabriel Batistuta y Cladio Caniggia.