​Diego felicitó a Paolo Guerrero por habilitación para jugar en Rusia 2018

Paolo Guerrero fue habilitado para jugar el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana y de inmediato le comenzaron a llover las felicitaciones vía redes sociales. Uno de los que se hizo presente fue Diego, compañero del 'Depredador' en Flamengo.

Diego felicitó a Paolo Guerrero

'Me alegro de que Paolo Guerrero lo haya conseguido. Somos felices. Incluso si él no regresa al club, pero de alguna manera es feliz, su gozo es nuestro', declaró Diego Ribas en conferencia de prensa tras los entrenamientos del Flamengo en el Nido do Urubu.

Apesar da no oconvocao para a Copa, Diego demonstra felicidade por Guerrero: "A alegria dele é a nossa" pic.twitter.com/KZWXGQ3Jmy — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 1 de junio de 2018

Hoy en día, no se sabe cuál será el futuro de Paolo Guerrero, su renovación en Flamengo no está tan encaminada como el capitán de la selección peruana quisiera. Si bien la directiva del Mengao ve con buenos ojos que se mantenga en su frente de ataque, sienten que el club de Río de Janeiro ha sido el más afectado con la suspensión del delantero, porque su contaminación se dio cuando él se encontraba concentrado con la selección peruana, bajo las órdenes y tutela de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).