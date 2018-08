Descartan a Paolo Guerrero como nuevo fichaje de un gigante de Brasil

La renovación de Paolo Guerrero con Flamengo está próxima a cerrarse, aunque se ha revelado que esa no ha sido la única opción del capitán de la selección peruana.

Este miércoles se ha revelado que existieron negociaciones por Paolo Guerrero con Santos: "El Flamengo no pondría ningún impedimento para que él se fuera ahora y Santos no podría anunciarlo como su nuevo centrodelantero porque había un problema de negociación con el club", afirmó Angelo Sormani, dirigente de Santos, para Fox Sports Brasil.

Sormani no cr que novo camisa 9 do @SantosFC possa ser Paolo Guerrero; "O @Flamengo no colocaria nenhum empecilho para ele sair de lá agora e o Santos ainda no conseguiu anunciar esse camisa 9 porque houve problema de negociao com o clube." #FSRádioBrasil pic.twitter.com/v1icFpy0Cp

— FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 1 de agosto de 2018