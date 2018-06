Defensa francés: "No me importa si son pequeños, rápidos y técnicos"

La selección peruana cayó en su debut en Rusia 2018 ante Dinamarca y ahora tendrá que enfrentar a Francia, con el objetivo de sumar puntos para seguir teniendo posibilidades de avanzar a octavos de final del Mundial.

La selección de Francia, que ganó su primer encuentro ante Australia, quiere asegurar su clasificación y por eso ya vienen estudiando a la bicolor.

"Que (los peruanos) son grandes, pequeños, rápidos, técnicos... No me importa, no le presto atención a eso. Los estudié, sé cómo van a jugar, conozco sus gestos técnicos. Estoy listo", dijo Bejamin Pavard, defensa de la selección de Francia.