Defensa de la Selección Peruana Sub 20: 'Gareca nos da indicaciones'

La selección peruana sub 20 ha entrado en la recta final de su preparación para el Sudamericano de la categoría que se realizará en Venezuela, en enero del próximo año. Alec Deneumostier es uno de los pilares en la defensa de Daniel Ahmed, el zaguero aseguró que Ricardo Gareca también se acerca para ver cómo va la evolución de los más chicos.

'Gareca nos da indicaciones en los entrenamientos'

'Si, Gareca nos da indicaciones en los entrenamientos. Es un profesional de talla mundial. Definitivamente tengo como objetivo irme al extranjero. No tengo ningún club ni ningún país en particular. También me veo estando en la selección mayor. Confío que con trabajo eso llegará', declaró on Alec Deneumostier al medio En el Medio.

'La preparación comenzó hace más de un año y medio, el grupo se fue formando y los microciclos sirvieron para consolidar al grupo. Vinieron las giras y partidos internacionales. Ya estamos en la etapa final de la preparación próximo al Sudamericano, entrenando a doble turnos todas las semanas. Nuestro objetivo principal es conseguir la clasificación al Mundial en Polonia en el 2019. Y personalmente desempeñarme de la mejor manera y así ganar experiencia', agregó Alec Deneumostier.

El objetivo principal de la selección peruana sub 20 es clasificarse al Mundial de Polonia 2019. El trabajo de preparación realizado por la blanquirroja ha sido bueno, con varios amistosos que han ayudado a afinar poco a poco el sistema.