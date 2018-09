Daniel Peredo: a 10 años de la histórica narración 'con los huevos de Vargas'

Hace casi 10 meses, Daniel Peredo falleció dejando consigo un gran legado en el periodismo deportivo. Entre las muchas narraciones que han quedado en la memoria, una sobresale del resto. Se trata del gol de Johan Fano a la selección de Argentina, en un partido de la selección peruana por las Eliminatorias al Mundial del 2010. Sin embargo, esta narración siempre será recordada por la famosa frase "con los huevos de Vargas".

Era un 10 de septiembre del 2008 y el partido se jugaba en el Monumental. Lleno total. Los que no fuimos lo vimos por TV y ahí fue que la narración de Daniel Peredo nos hizo pedazos. Literal, palabra por palabra, la reproducción puede ser hoy un poema.

Así fue la narración palabra por palabra

“Vargas, va Vargas, empuja Vargas, quiere pasar Vargas, sigue Vargas, lucha Vargas, pasó Vargas que bien la hizo Vargas, aquí está el empate, en el área espera Ñol, en el area espera Ñol, está…”, empieza Daniel Peredo ya anticipando la jugada que terminaría en el soñado gol.

“gooooooooooooooooooooooooooooooooooool gooooooooooooooooooooooooooooool goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool goooooooooooooooooooooooooooooooooooool goooooooooooooooooooooooooooool goooooooooooooooooool peeeeeruaaaaano, con el corazón de Vargas, con los huevos de Vargas, con el empuje de Vargas, con el pundonor de Vargas, con el corazón de todos, lo hizo Vargas, la metió Fano, la metió Fano, pita Amarilla, no merecíamos perder, no merecíamos irnos con las manos vacías, no merecíamos el uno a cero en contra, apareció Fano, apareció Fano en el final, apareció Vargas empujando, tuvo tiempo hasta de sacarse un argentino, tuvo tiempo hasta de empujar a Battaglia, tuvo tiempo hasta para levantar la cabeza, tuvo tiempo hasta para mirar a Fano, y Fano hizo su trabajo, Fano hizo lo que hace un goleador, Fano hizo lo que hace un 9, ahí Fano, en el área Fano, es el mejor final que me ha tocado narrar, PERÚ 1 Argentina 1, comenta después de todas las repeticiones, Alberto Beingolea en CMD”.

Narración extraordinaria por la emotividad de cada una de las palabras. Extraordinario Daniel Peredo, la voz de la selección peruana.

Mira el video