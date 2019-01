​Daniel Ahmed: 'Yo soy formador no analizo resultados'

La selección peruana no cumplió con el objetivo de meterse al hexagonal final del Sudamericano Sub 20. Los dirigidos por Daniel Ahmed sucumbieron 1-0 ante Argentina y con eso le dijeron adiós al sueño de meterse en el Mundial de Polonia.

Ahmed hizo descargo

'Yo soy formador, no analizo resultados. Evalúo los procesos mas allá del resultado que se puedan dar, yo siento que este equipo ha mejorado mucho y los jugadores han evolucionado. El objetivo de resultado no se logró pero siento que el objetivo de jugadores sí, hay jugadores que tienen futuro de selección mayor y van a nutrir a la selección mayor', aseguró el DT de la selección peruana sub 20 en las clásicas conferencias post partido.

Estratega de la selección peruana sub 20 defendió su trabajo tras la eliminación en el Sudamericano Sub 20. El estratega de nacionalidad argentina lamentó no haber tenido mejor fortuna de cara a las porterías contrarias.

'Yo pienso que contra Argentina Perú hizo un gran partido, contra Ecuador se hizo un muy buen partido. Yo evalúo el juego no por los resultados sino por lo que dio el juego. La efectividad fue lo que nos falló a la hora de definir. Uno analiza esta competencia como un punto final, pero esto es parte del inicio de sus carreras. Pasa que cada vez que uno compite quiere ganar y duele no ganar', agregó Ahmed.