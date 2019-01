Daniel Ahmed tras derrota ante Paraguay: "El culpable soy yo"

La selección peruana sub 20 cayó 1-0 ante su similar de Paraguay por la tercera fecha del Sudamericano sub 20 de Chile, duelo desarrollado en el estadio Fiscal de Talca. El conjunto nacional no tuvo su mejor presentación en este torneo, hecho que hizo que el propio entrenador Daniel Ahmed se responsabilizara de la derrota obtenida.

Según el técnico de cuadro nacional había trabajado de la mejor manera sembrar puros triunfo en este torneo juvenil. Sin embargo, en este duelo las cosas no salió como esperaron, pese a la ligera mejoría de Perú en la segunda parte ante los 'Guaranís'.

"Todos los partidos nos preparamos para ganarlo. En el primer tiempo no jugamos bien, en la segundo parte nos ordenamos un poco más, pero bueno, luego vino el gol de Paraguay. Se intentó y buscó, sin embargo no se dio el empató, si tengo que hacer un análisis del encuentro, siento que el responsable soy yo, pues quizás no lo planteé bien", apuntó Ahmed.