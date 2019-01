Daniel Ahmed no regresó con la selección peruana Sub20 del Sudamericano

La selección peruana sub 20 quería replicar lo hecho por la selección mayor, clasificar al Mundial de la categoría, Mundial sub 20 Polonia. Sin embargo los planeado no salió como esperaron, pues quedaron eliminados en la primera fase de grupos del Sudamericano Sub 20 de Chile.

En su retorno al Perú, la delegación nacional se dirigió a la ciudad de Santiago de Chile para tomar un vuelo hacia Lima, pero sorprendió a todos la ausencia del estratega argentino Daniel Ahmed, quien no fue parte del primer grupo que pisará suelo peruano hoy por la tarde. Lo más probable es que el entrenador llegue en el segundo grupo que arriba a las 5:30 pm hora peruana.

La ausencia de Ahmed hizo que se despertaran los rumores de una posible renuncia del entrenador y que en las próximas horas se estaría conociendo la razón de su ausencia.

Recordemos que días atrás, antes del Sudamericano sub 20, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, expresaba su rotundo apoyo a Daniel Ahmed, sin embargo esto podría estar cambiando con los últimos resultados que consiguió sus dirigidos.