Daniel Ahmed: "El plan es buscar una selección peruana competitiva"

Han pasado casi tres años desde que Daniel Ahmed asumió la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol. En todo este tiempo viene trabajando en la revolución del fútbol formativo del balompié nacional con el Plan Centenario. Alrededor de su oficina de la Videna, el profesor Daniel Ahmed tiene informes detallados sobre los valores que debe tener un joven jugador de la Selección Peruana. Además, tiene los movimientos tácticos de los chicos de la sub 17 y sub 20 de la bicolor.

Entrevista y Fotos: Jean Pierre Maraví / Adriana Quezada.

El extécnico de Sporting Cristal conversó con EL BOCÓN sobre las cosas que tenemos que mejorar y el éxito que se ha logrado con la selección peruana absoluta.

Don Daniel, ¿QUÉ RESCATA DE LA EXPERIENCIA DE LOS SUB-20 EN ACOMPAÑAR A LA SELECCIÓN ABSOLUTA EN LA COPA DEL MUNDO?

Fue una experiencia enorme estar adentro de un Mundial, ver a los peruanos enfrentar a jugadores de equipos importantes del mundo y a la vez disputar una Copa del Mundo. La FPF, a través de Oviedo y Juan Carlos Oblitas, aceptaron este plan junto a Ricardo Gareca, ya que la Sub-20 fue sparring durante todo el proceso Eliminatorio con la selección mayor. Lo que hizo Ricardo es que se sostenga en el Mundial.

¿Cuál era el objetivo de llevar a la Sub-20 de sparring?

Uno de los objetivos era que estos jugadores sean la base en dos años de la selección mayor de Perú. Se buscó igualdad entre futbolistas juveniles con jugadores mayores buscando humildad y destruyendo ‘estrellas’. Ricardo Gareca conoce a los jugadores de la Sub-20 y Sub-17 por su nombre. Tiene referencia de ellos. Todas las selecciones juveniles son una sola. Todos forman parte de un proceso para el mañana. Te afirmo que la Sub-20 promoverá 5 o 6 jugadores a la selección mayor y la Sub-17 igual. Eso ya te lo afirmo. Como decían Edwin Oviedo y Juan Carlos Oblitas, que ir al Mundial no sea una casualidad, sino una causalidad de trabajo y proceso constante. El joven peruano hoy tiene un protagonismo importante en su desarrollo, que es la consecuencia de la evolución de un país que está en el primer mundo.

Muchos peruanos se asustan que si Ricardo Gareca no sigue, Perú no irá a un Mundial. Es bueno que usted lo explique como jefe de Unidad Técnica y pueda dar una opinión...

Ricardo Gareca antes de irse dijo que el fútbol peruano tiene que seguir evolucionando para hacer sostenible esto. La idea no es ir a un Mundial, sino ir a todos. No depende de un trabajo de Ricardo Gareca, sino de una estructura de país. Él es la figura principal, pero necesita de los demás para que funcione el tema.

¿Qué fue lo último que conversó con Ricardo Gareca?

La pregunta del millón que pasaba por su cabeza. Él es una persona muy responsable. Ve mucho el lado humano. Él para tomar un desafío tiene que estar convencido de cumplirlo. A él no lo mueve el dinero sino el proyecto. Afectivamente, el tema familiar le mueve. Él debe estar analizando si acepta seguir. Es una persona muy respetuosa y no va a querer fallar en el compromiso que asuma.





¿Qué virtudes rescata de Ricardo Gareca?

Tiene un don de ser humano extraordinario. Uno se admira de los detalles. Está siempre pendiente del otro. Nunca muestra soberbia y es muy humilde. Siempre dan ganas de observarlo y aprender. El día a día durante todos estos años fue como estar en casa. El trato fue excelente y por eso la diferencia entre jóvenes y mayores nunca existió, Siempre estuvimos de acuerdo en las tomas de decisiones y nos complementábamos perfectamente. La FPF nunca puso traba en cada decisión que se tomaba y eso hizo fácil la tarea.

¿Jugar ante Holanda y Alemania en amistosos ayuda para lo que se viene?

Los rivales te piden jugar y eso demuestra la evolución. Tenemos que sentir orgullo por eso y sentir un compromiso enorme para seguir mejorando.

¿Le sorprendió que vayan muchos peruanos en Rusia?

Parecía que estábamos en el Estadio Nacional. El público peruano da una respuesta enorme al fútbol. Tenemos que trabajar al hincha en base a resultados.

¿Les dio bronca que Perú no haya tenido una mejor suerte en el Mundial?

Uno siempre busca conseguir los objetivos. Lo que tiene que analizar es el enorme avance que ha tenido la selección mayor y que hoy se protegen los procesos.

¿Ha sido importante el trabajo del psicólogo Marcelo Márquez?

Con Marcelo tuvimos el apoyo de la Federación para que lo trajeran para las selecciones juveniles. Es un profesional importante y hoy el jugador élite necesita de la parte mental, nutricional, física, desarrollo integral y médica que hoy trabajamos en el desarrollo de los chicos.

¿Qué opina de la situación de EGB tras romper el convenio con Sport Boys?

EGB siempre fue respetado. Tenemos que entender que ellos han sido pioneros y haciendo de formal las cosas han logrado sostener el fútbol de Perú en momentos difíciles donde no había incentivo para que los jóvenes crecieran. En este caso EGB que es una Academia al igual que Cantolao lograron que esos chicos tuvieran lo que no les dieron en sus clubes. Ahora, hemos entrado en un formato de élite donde el papel de licencias es importante, ya que es la justicia que a través de normas busca fiscalizar y educar. Da soporte y ayuda. No se trata de castigar sino de crecer juntos. A los clubes se le piden temas que parecen extraordinarios, pero en realidad son muy simples en un fútbol desarrollado. La ambulancias es algo lógico en un partido para velar por la salud del chico. Hoy los temas son elementales para un fútbol formal. No tenemos que habitual a lo formal y a esa cultura, habrá reclamos, pero nos tenemos que acostumbrar a esto. El equipo que se resiste a este cambio no quiere progresar y los clubes tienen que entender. Soy consciente que 36 años de cultura no lo vamos a cambiar de un día para otro. Primero va ser normativo y luego cultural.

Pero es lamentable que haya sucedido eso...

A eso del 30 por ciento te refería que tenemos que mejorar para que no sucedan estas cosas.

¿Cuándo acaba su vinculo con la FPF?

El vinculo con la Federación acaba en diciembre del 2019, Yo estoy mentalizado que todo este proceso debe estar cerrado y encaminado. El objetivo por el qué me contrataron debe estar cumplido.

¿Cuál es el balance del Torneo Centenario?

Ya se lleva dos años con este torneo y gracias a la Descentralización hemos encontrado chicos muy talentosos. Buscamos tener una selección absoluta que no solo sean chicos de Lima sino de provincias. A medida que sigamos creciendo sacaremos jugadores competitivos desde juveniles hasta que se consoliden cuando sean profesionales. Las regiones del país han mostrado un gran compromiso ante la inclusión. Los clubes de Segunda tras la aprobación de Edwin Oviedo y Juan Carlos Oblitas tuvieran equipos de trabajo pagado por la Federación Peruana de Fútbol para desarrollar sus menores debido a que tienen poco presupuesto para desarrollar este tema. Buscamos que el fútbol se descentralice. Hoy no hay chico en el Perú que con condiciones no tenga oportunidades debido a este plan. Es un costo muy importante que asume la Federación y no los clubes: logística y comida. Además, se graduaran 450 entrenadores con postgrado a través de un curso online que contratamos una plataforma de España para dar este curso. Esto hace que el técnico este capacitado a través de este curso durante 10 meses tiene materias a rendir.

¿Qué necesitamos mejorar?

Es una relación de todas las partes para que esto cambie. Nosotros no podemos formar juveniles si los clubes no hacen su parte. Siento que estamos a un 70 por ciento del desarrollo. Si no logramos este 30 que falta, todo ese porcentaje avanzado se vuelve para atrás. Hoy necesitamos formalizar el fútbol. Tanto la Copa Perú como el fútbol de Primera y Segunda son importantes. Necesitamos un orden para que el sistema funcione y los equipos que lleguen a Primera vengan ya con un tema de licencias al día. Necesitamos que hayan charlas en todo el país, ya que no ganar torneos internacionales no tiene nada que ver con el técnico o jugadores, sino de un sistema., habr





¿Cuál es ese objetivo?

El país necesita tres aspectos: formalizar el fútbol. Todos los torneos son importantes y cumplen la función que merecen. Necesitamos un orden para que un equipo que llegue a Primera venga con orden y no esté en la nada. El fútbol se sostiene por todas las categorías hasta llegar a la Premier League. Buscamos formalizar el fútbol con una gran infraestructura y un sistema financiero ordenado. Todos ganamos en un fútbol profesional. Buscamos que un gerente deportivo de un club sea titulado para que tome las decisiones adecuadas. Es un tema de sistema, normativas y cultura institucional. El plan es buscar una selección peruana competitiva, que el fútbol peruano se descentralice y sea competitivo. Tenemos mucho material humano.

Muchos critican la decisión de André Carrillo y Christian Ramos de fichar por equipos árabes, ¿qué puede decir al respecto?

Es una decisión personal. Ricardo Gareca lo comentó en su momento, que su intención es que el jugador peruano vaya a una liga competitiva para que aumente su nivel futbolístico. Yo creo que si el jugador tuviera tres o cuatro futbolistas en su puesto, tomaría su elección en base a sus competidores y analizaría dos veces la liga a jugar. Por eso es bueno la descentralización que nos permite el Torneo Centenario.

¿Cómo maneja el tema de scout internacional?

Tenemos a esas personas siguiendo a los chicos en el extranjero, buscando colonias donde hay peruanos y hacemos seguimiento. Ahora, buscamos a través de las embajadas hacer un nexo con estos chicos, como fue el caso de Milessi y Macpherson.

¿Qué otro mensaje le da al pueblo peruano?

Hay que entender que el deporte, más allá de clasificarnos al Mundial, nos puede cambiar una sociedad. El jugador antes de ser profesional fue un niño. Si nosotros incidimos en la vida de esos chicos, lograremos una mejor sociedad. El deporte puede lograr eso.///