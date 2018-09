Daniel Ahmed a EL BOCÓN: "Gareca busca el desarrollo del fútbol peruano"

Daniel Ahmed, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, tiene como misión descentralizar el fútbol peruano mediante la Copa Centenario y el Torneo Regional, donde busca encontrar jugadores que en un mediano y largo plazo integren la selección peruana. El entrenador argentino habló en exclusiva con EL BOCÓN.

Entrevista y Fotos: Jean Pierre Maraví/ Carlos Michilot y FPF (Principal de la nota)

¿Cuál es el balance de los amistosos ante Ecuador con la sub 20?

Muy positivo porque la competencia es determinante. Estos partidos hacen que los chicos crezcan enormemente, sobre todo ante selecciones fuertes como Ecuador, donde tienen buen biotipo y miden el nivel local que tenemos.

¿Los menores manejan el mismo estilo de la mayor?

Nosotros apuntamos al desarrollo individual del joven. El objetivo de las selecciones menores es llevar jugadores al fútbol profesional y, sobre todo, al seleccionado mayor. En el fútbol profesional el equipo es importante. Hoy siento que los jugadores de la sub 15, sub 17 y sub 20, estos últimos han crecido mucho gracias al trabajo silencioso de sus clubes. Sentimos que hay generaciones que van a alimentar a la selección mayor seguramente.

Martín Távara me dijo que él buscó su préstamo de Cristal a Rosario para tener más minutos y no salir de la convocatoria de la sub 20, ¿qué opina?

Se ha creado mucha pertenencia a la selección. Las selecciones hoy tienen un proceso que van de enero a diciembre y están constantemente trabajando.Hay un gran respeto por el jugador joven profesional. Los chicos que vienen a la sub 17 y sub 20 sienten orgullo de vestir su camiseta y eso es positivo. Con esa decisión, Martín demuestra ser un jugador maduro que quiere transcender , llegar lejos; toma estas decisiones como lo hizo también Pretel, Saravia y eso habla de mentalidades.

¿Y del momento de Polo?

Es un chico profesional. Es un jugador extremadamente táctico y tiene una dinámica enorme. Posee una gran velocidad. Ha tenido una carrera ascendente.No me extraña que siga creciendo por su mentalidad sana.

¿Qué dice del momento de Cristian Benavente en Bélgica?

Él empezó siendo suplente en la filial del Real Madrid y ahora es un jugador indiscutible donde está. Eso marca un precedente mental y futbolistico. A veces se habla mucho de su convocatoria o no convocatoria, pero Ricardo Gareca siempre lo tiene anotado. Pero después hay una justa competencia porque el jugador peruano ha evolucionado mucho y ha tenido exámenes donde ha aprobado. Él es un jugador de proyección. En la selección no todos se adaptan rápido. Además, no jugó tantos minutos para darte una evaluación completa.

¿Cuál es el filtro para las convocatorias?

La selección mayor cuando convoco jugadores , no solo se basa en análisis de como funcionó. Mira mucho que están haciendo en los clubes y como están en los clubes en ese momento. Ellos siguen a todos los jugadores que militan acá y en el extranjero. La convocatoria de un jugador tiene un análisis visual y estadístico, donde se ve cuantos metros corre en el campo, el esfuerzo que hace desde lo físico, técnico y táctico. En función de eso se determina. Si está dentro de ese estándar se le convoca , sino no es tomado en cuenta.

¿Conversa mucho con Gareca?

Sí, la comunicación es diaria. Él mira el entrenamiento de los menores. Él busca el desarrollo del fútbol peruano.

La convocatoria de Marco López causó mucha sorpresa...

Su llamado no le generó dudas. Él ya sabía el nivel y la evolución que había tenido. Si bien en los partidos amistosos se busca ganar, porque es la esencia del fútbol, estos juegos sirven para probar jugadores tanto adultos y jóvenes, y que puedan entrar para el objetivo de la Copa América y Eliminatorias donde no hay margen de error.

¿Qué le dejó los amistosos de Perú ante Holanda y Alemania?

Fueron partidos muy buenos ante selecciones del primer mundo y de jerarquía. Sin embargo, eso ha hecho madurar al equipo respecto a lo futbolistico. Perú estuvo a la altura de lo que pedía la competencia. Ante Alemania hicimos un partido brillante, quizás falta mejorar en ese aspecto cultural que venimos trabajando de terminar de cerrar los partidos.

¿Imagino que en el Sudamericano la idea es competir?

Cuando uno compite quiere ganar, es una selección de chicos que están creciendo individualmente y se están esforzando mucho. Tenemos jugadores de buen pie. Prometer resultados no lo haremos, pero seremos un equipo competitivo.

¿Tiene algún amistoso con la sub 20 pactado?

El próximo mes viajamos a Argentina para jugar contra ellos. En noviembre enfrentamos a Colombia y Venezuela. En diciembre estamos por cerrar dos amistosos con Chile.

¿Algún otro proyecto en el tema formativo?

El año que viene se empezará a promover el fútbol infantil competitivo (Sub 8, sub 11 y sub 12), donde se obligará que los clubes tengan estas categorías para que se cumpla la linea formativa.

