Cueva asegura que no ingresó bebidas alcohólicas a la concentración

Lo aclaró. Christian Cueva reapareció en los medios locales luego de su no convocatoria a la selección peruana en la última fecha FIFA, pues se comentaba de una supuesta indisciplina que había cometido el volante del Krasnodar luego del partido con la selección de Chile en Estados Unidos.

El popular 'Aladino' salió a desmentir todas las informaciones y señaló que no cometería ninguna falta y porque estaría faltando el respeto a la selección peruana. "Se dijo mucho de lo sucedido, de lo que supuestamente piensan que sucedió, de un acto de indisciplina que tuve, no quise hablar hasta estar más tranquilo porque me conozco y sé cómo soy y prefiero evitar conflictos con alguien", declaró Cueva para Fox Sports Perú.

Asimismo, 'Cuevita' explicó cómo sucedieron las cosas para que se llegue a 'soltar' dicha información. "Nunca hubo tal indisciplina, el profesor lo aclaró en una conferencia, mi familia estaba allá conmigo. Desconozco por qué tendrían que hablar de esa manera, si yo metería cerveza a la habitación,estaría faltando a la selección. No voy a mentir que en mis vacaciones lo pueda hacer, pero con mi trabajo no me juego y menos con mi selección", apuntó.

La no convocatoria de Ricardo Gareca

Finalmente, Christian Cueva se refirió a su no convocatoria en los últimos amistosos de la 'bicolor' ante Ecuador y Costa Rica. "El profesor no tiene por qué dar explicaciones a nadie de porque lleva o no a un jugador. Lo hace pensando en lo mejor para la selección, tiene las puertas abiertas para todos, le gusta dar oportunidades como me la dio a mí cuando nadie confiaba", comentó.

