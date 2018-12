Cuatro mundialistas que cambiarán de club para llegar a la Copa América

Pensando en la Blanquirroja. Los jugadores de la selección peruana y mundialistas: Miguel Trauco, Christian Ramos y Nilson Loyola podrían dar la sorpresa antes de terminar el año y cambiar de liga para iniciar el 2019 con nuevos aires.

A medio año de jugarse la Copa América, los futbolistas de la selección peruana buscan continuidad para seguir siendo tomados en cuenta por Ricardo Gareca y en tal sentido, mueven sus fichas para llegar a clubes en donde puedan seguir mostrando su fútbol.

Buscan minutos

Miguel Trauco no tuvo un buen 2018 en Flamengo y San Lorenzo de Almagro lo tiene en la mira, así lo confirmó el mismo defensa de la selección peruana. “Me interesó la propuesta. Estoy buscando continuidad y en Flamengo no la voy a tener. Mi representante me preguntó si me interesaba la posibilidad de ir y le dije que sí. Depende de que los clubes se pongan de acuerdo. Todavía nada está confirmado, pero mi meta es tener continuidad para jugar la Copa América”, dijo Trauco a un medio local.

Otro que tampoco tuvo la continuidad esperada es Christian Ramos. El defensa titular de la Blanquirroja fue declarado transferible por el Al-Nassr y podría llegar a Alianza Lima. El también capitan de la selección peruana evalúa la propuesta blanquiazul para mantener el ritmo y seguir llenándole los ojos a Ricardo Gareca.

En tanto, Nilson Loyola partió ayer a Brasil para firmar su contrato con el recién ascendido a Primera División, Goias. “Viajo con ilusión a Brasil, se qué hay muchos torneos al mismo tiempo; quiero hacerlo bien para seguir en la selección peruana”, indicó el defensa. Wilder Cartagena es otro de los jugadores que interesa a Alianza Lima para reforzar el cuadro íntimo.

