Cuatro decepciones que dejó la caída de Perú ante El Salvador | FOTOS

La selección peruana de Ricardo Gareca ha mostrado una de sus peores caras en el encuentro donde cayó derrotado ante su similar de El Salvador. Para este compromiso se tenía previsto ver en acción a jugadores que, para muchos, serán el recambio del equipo cuando experimentados como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Alberto Rodríguez no jueguen más en el combinado nacional.

Bajo esa premisa fue que Ricardo Gareca decidió enviar al gramado del Robert F. Kennedy Memorial Stadium a Yordy Reyna y Beto Da Silva, dos elementos que fueron llamados para esta fecha doble con la idea de verlos, debido al momento que viven en sus respectivos clubes.

Sin embargo, ambos elementos no tuvieron el rendimiento que se esperaba y han sido de los más criticados por la hinchada nacional, que no esperaban bajo ninguna circunstancia una derrota ante el elenco de la 'Selecta'. A continuación haremos un repaso de cuatro jugadores que terminaron siendo una decepción en el choque ante los salvadoreños.

Yordy Reyna

El hombre del Vancouver fue titular en el choque ante El Salvador, debido al golpe que sufrió Jefferson Farfán, horas previas al duelo. El 'Tigre' pensó que este era el momento indicado para que la 'Magia' empiece a marcar diferencias con la bicolor, pero una vez más el menudo delantero no supo aprovechar las oportunidades para definir ante la portería rival. Reyna tras el partido ha sido duramente criticado por la afición nacional. El ex Alianza Lima junto a Raúl Ruidíaz, vienen siendo las habituales opciones de Ricardo Gareca cuando no están disponibles Jefferson Farfán o Paolo Guerrero.

Beto Da Silva

Tras un primer tiempo jugado solo en campo de El Salvador, Gareca pensó ensayar otra ofensiva con Beto Da Silva y Jefferson Farfán. El atacante del Lobos BUAP, era convocado luego de varios meses de ausencia en el combinado patrio y esta era su gran chance para poder pelear un lugar en la lista final de los que jugarán la Copa América 2019. Pero, tras algunos minutos en el campo y habiendo generado algunos ataques intrascendentes en el pórtico rival, Da Silva salió del campo inesperadamente por una lesión. Con esto, el ex Argentinos Juniors y Gremio desechó otra opción que le dio le 'Tigre' de poder ser quizá el '9' que reemplace a Paolo Guerrero, cuando este ya no sea llamado a la blanquirroja.

André Carrillo

La 'Culebra' no brilló como en otras oportunidades. El jugador el Al-Hilal fue uno de los jugadores que más bajo performance mostró, pues pese a que siempre intentó buscar el mano, muchas veces esas jugadas resultaron improductivas cediendo el balón al conjunto rival. Si hablamos de desidia y "mirar por encima del hombro al rival", la actuación de Carrillo podría encajar perfectamente en estos conceptos. El ex Watford FC fue cambiado en el inicio del segundo tiempo por Andy Polo.

Miguel Trauco

No solo la mala fortuna estuvo del lado 'Genio', sino que también fue uno de los que mostró su nivel más bajo en el esquema de Gareca. El lateral zurdo cometió el autogol en el primer tanto de El Salvador y de ahí en más no tuvo mayor trascendencia en el juego. Al parecer, los pocos minutos que acumula con Flamengo le vienen pasando la factura al defensa peruano.

