¿Cuánto cambio el primer once de Gareca en tres años con la selección?

Ricardo Gareca ha empezado una nueva historia con la selección peruana. Tal como fue en el 2015, el 'Tigre' debutó con derrota ante Venezuela en Estados Unidos.

Pero, desde entonces cuánto cambió el once del 'Tigre' con relación al equipo que presentó en Ámsterdam? A continuación veremos todos los jugadores que cambió en el inicio con la bicolor.

Para el encuentro ante Holanda, Ricardo Gareca alineó a: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Nilson Loyola, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, André Carrillo y Jefferson Farfán.

Tres años después vemos con sorpresa que Ricardo Gareca cambió hasta 7 jugadores de su once inicial y los únicos 'sobrevivientes' son Gallese, Advíncula, Ramos y Carrillo.

Tal como podemos ver en la imagen, algunos jugadores no están ahora en el inicio de un nuevo periodo del técnico argentino. Los jugadores que no estuvieron en el once titular ante Holanda fueron: Céspedes, Zambrano, Hurtado, Deza, Ávila, Ballón y Tapia.

Cabe resaltar que elementos como Renato Tapia y Carlos Zambrano acompañaron a Gareca en su proceso con miras a Rusia 2018.

