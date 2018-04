Cristian Benavente ya fue agregado al WhatsApp de la Selección Peruana

Los rumores sobre la supuesta argolla en contra de Cristian Benavente han quedado en el olvido. El futbolista que fue convocado para jugar ante Croacia e Islandia ya estaría en el grupo de WhatsApp de la Selección Peruana.

Leao Butrón, quien integra el grupo en esta red social, reveló que Cristian Benavente ya fue agregado. " En Estados Unidos lo agregaron ( al WhatsApp de la Selección peruana)", confirmó el portero de Alianza Lima.

Luego dio su opinión sobre las características del jugador y la polémica en torno a su posición en el equipo de Ricardo Gareca. "Es un tipo con la picardía de aquí, pero formado allá (España). Es un punto en contra que no juegue en la posición que le está yendo bien en Europa. Pero seguro lo quieren probar en ese puesto. No entiendo cómo pueden hablar de un jugador con dos partidos jugados y decir si rinde o no en la Selección”, expresó Leao.