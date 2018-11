Benavente: "Siempre intentaré hacer lo mejor, esté o no Christian Cueva" [VIDEO]

Cristian Benavente quiere su revancha. Luego de perderse los anteriores amistosos de la selección peruana por una lesión, el 'Chaval' está dispuesto a aprovechar esta nueva oportunidad para, de una vez por todas, llenarle los ojos a Ricardo Gareca.

Ausente Christian Cueva en este nuevo llamado, muchos creen que Benavente es el indicado para ocupar el puesto de 'Aladino'. Sin embargo, el jugador del Royal Charleroi aseguró que él tiene la determinación de dar todo de sí, sin importar quién fue convocado y quién no.

"Cueva debe estar aquí (en la selección peruana) porque es un buen jugador. Esté o no esté, intentaré hacer lo mejor, ya sea en la posición en la que me desempeño en mi club o no", dijo tras arribar a Lima en una entrevista con Fútbol en América.

"El objetivo es siempre disfrutar e intentar lo máximo para que todo salga bien", añadió a la vez que volvió a expresar su contentamiento por haber sido considerado por el 'Tigre' Gareca.

"Estoy contento por volver a la selección peruana. Antes no pude por una lesión y uno se lamenta, pero ahora sí está todo bien para jugar", expresó.