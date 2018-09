Cristian Benavente revela por qué no fue convocado a la seleccion peruana

El pasado viernes se creó una gran polémica en la selección peruana. Ricardo Gareca había afirmado antes de su partida a Holanda que convocó a Cristian Benavente para jugar los amistosos Perú vs. Alemania y Perú vs. Holanda, pero que su club no le dio permiso para disputar los encuentros. Sin embargo, la controversia llegó a raíz de que el club emitió un comunicado -que horas más tarde fue borrado- anunciando su convocatoria.

Esta vez, fue el propio protagonista, el 'Chaval', quien aclaró la polémica: "El comando técnico de la selección se contactó conmigo hace 5 días para cubrir la baja de Polo y les dije que no tenía ningún problema en ir. El problema es que los futbolistas tienen que ser convocados 2 semanas antes y, pasado ese plazo, el club puede rechazar ceder al futbolista si lo llaman. Y mi equipo, que tiene mis derechos federativos, dijo que no", afirmó el delantero para el Diario AS.

Además, agregó lo siguiente: "Se generó mucha confusión porque la persona que maneja las redes sociales, al ver que había recibido esta convocatoria, lo subió en el sitio web pero no estaba al tanto de lo que había hablado el club conmigo. El entrenador prefirió que me quedara porque hemos hecho 3 fichajes y hay que conocernos bien para preparar el partido contra el Standard de Lieja", dijo Benavente.

Por ahora, Cristian Benavente sí que deberá ser determinante para Sporting Charleroi, pues su club está lejos de realizar una buena campaña y marcha en la décima posición con 6 puntos.

