Cristian Benavente se mete al equipo titular para enfrentar a Croacia

El ensayo de 30 minutos en campo reducido, en la cancha del Sawgrass Grand Hotel, supuso los primeros guiños de Ricardo Gareca para el choque del viernes ante Croacia. De todos, uno muy especial para Cristian Benavente que con el chaleco azul formó parte del equipo principal.

Este segundo entrenamiento fue a puerta cerrada sin acceso a la prensa y trascendió que en el presunto cuadro titular estarían el ‘Chaval’ de enganche, Jefferson Farfán de centro delantero, por derecha Andy Polo y por la izquierda André Carrillo.

Esta situación tendrá que consolidarse hasta la previa del encuentro, cuando el técnico de la selección peruana cuente con el plantel completo y pueda ejecutar sus variantes. Esta nueva convocatoria para el ‘Chaval’ es distinta, porque marcará la pauta a futuro de los posibles convocados al Mundial de Rusia.

“Cristian Benavente llega porque su presente es muy bueno. Hizo que nos fijamos en él, siempre es un jugador que tenemos en consideración. Ahora todo dependerá de él. En la selección hay que rendir jugando 45 minutos, jugando un partido completo, jugando en la posición que te toque. Y eso es para cualquiera, no solo para él. No hay preferencias para nadie, solo buscamos rendimiento. Estamos en el Mundial por rendimiento, no porque nos hayan regalado algo. Nadie nos ha regalado nada”, dijo Ricardo Gareca el día que anunció la convocatoria para los amistosos.

La última vez que Cristian Benavente se puso la camiseta de la selección peruana fue en octubre del 2016. Esa vez, el volante ingresó en el partido frente a Argentina, por las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018.

A primer turno

De otro lado, en el turno matutino, Raúl Ruidíaz -aquejado de una molestia al pie- realizó trabajos diferenciados junto a Beto da Silva, Christian Cueva y Luis Abram, quienes llegaron minutos después de iniciado el trabajo de campo, mientras que Aldo Corzo, Luis Advíncula, Miguel Trauco y Nilson Loyola ejecutaron centros de esquina para exigir a los guardametas Carlos Cáceda, José Carvallo y Alejandro Duarte.

Por su parte, el doctor Julio Segura dio su parte médico. “Clínicamente, Alberto Rodríguez está bien, le hemos sacado una resonancia magnética; vamos a esperar los resultados. Raúl Ruidíaz tiene una molestia en el dedo gordo del pie y por eso no pudo entrenar con normalidad en la mañana, en la tarde entrenó con zapatillas”, refirió.