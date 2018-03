Cristian Benavente: "Me sorprende que la gente en el Perú me quiera tanto"

No se puede decir que todos los peruanos pedían la vuelta de Cristian Benavente a la selección peruana, pero si la gran mayoría quería que sea convocado al menos para estos amistosos de la blanquirroja previo a Rusia 2018. El español de madre peruana eligió jugar por Perú destacó los últimos meses en el Sporting Charleroi de Bélgica y se ganó su llamado. Sin embargo, para él aún quedan cosas que no entiende, una de ellas es porque lo quieren tanto.

"No sé por qué la gente me quiere tanto, si supiese lo diría. Me sorprende para bien que la gente me quiera tanto a pesar de que no haya hecho mi carrera en Perú y no haya sido convocado en los últimos encuentros de la selección peruana", manifestó Cristian Benavente, que se juega casi todas sus chances de estar en la lista de 23 en el amistoso ante Islandia.

Agregó: "Aún no sabemos si el 'profe' colocará una oncena inicial distinta, tal vez más mañana o el mismo día del partido lo veremos, porque todavía no sabemos nada. Juegue quien juegue en la selección peruana, hay que intentar ganar. Islandia será un rival duro, si está en el Mundial no es por casualidad", finalizó Cristian Benavente, que volvió a ser convocado a la selección peruana luego de 2 años.

LEE ADEMÁS: