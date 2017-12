Cristian Benavente: "Voy a generarle un dolor de cabeza a Gareca"

Cristian Benavente es uno de los jugadores que más han progresado en nivel durante este 2017. El 'Chaval' ha tenido un excelente cierre de año y tiene como objetivo, para el 2018, estar presente en el Mundial con la selección peruana. Esta vez, el jugador le dejó un mensaje bastante claro a Ricardo Gareca.

La idea que yo tengo es continuar en mi club con un gran nivel, sentirme importante y ponerle la decisión complicada a Gareca, en base a los méritos que hizo cada futbolista. Yo creo que al final eso es positivo para la Selección, que haya alternativas. Sería muy bonito ir al Mundial, y voy a generarle un dolor de cabeza al profesor, dijo Cristian Benavente a RPP Noticias.

Además, Cristian Benavente afirmó que se encontraba dentro de los cuatro jugadores que pudieron ser llamados a la selección peruana para disputar el partido ante Nueva Zelanda.

Más allá de felicitar (al comando técnico) por la Navidad, sé que estuve en esa lista de cuatro jugadores para el partido contra Nueva Zelanda. Tenía la documentación, dijo el 'Chaval'.

Finalmente, habló sobre cómo vivió el partido ante Nueva Zelanda: Vi el partido en casa de madrugada, por el cambio de horario. Como todo peruano, fue muy especial. Me sentí parte del grupo, porque yo participé de las Eliminatorias. Que no haya estado en los últimos partidos, no me quita de la celebración,

