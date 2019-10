Cristian Benavente | Exjugador y técnicos opinan sobre la vuelta del 'Chaval' | ENCUESTA

La presencia de Cristian Benavente en la lista de Ricardo Gareca no pasó desapercibida. El volante peruano vuelve a la selección peruana con ganas de destacar y quedarse permanentemente en la selección.

Exfutbolistas y técnicos no fueron ajenos al llamado del Cristian Benavente para los próximos amistosos y respaldan la decisión del ‘Tigre’.

Cristian Benavente atraviesa un buen momento en Francia, poco a poco se gana la confianza del técnico de Nantes y demuestra por qué está capacitado para vestir la ‘Blanquirroja’.

La duda que muchos tienen es si el ‘profe’ pondrá a Benavente por la banda o si lo colocará en reemplazo de Christian Cueva (detrás de Paolo Guerrero), pues es la posición en la que el futbolista mejor se acomoda.

“Es un jugador productivo”

Julio César Uribe

Cristian Benavente es un chico con muchas cualidades. Si lo ubican en el lugar que corresponde, dará una buena respuesta porque es un profesional de conducta impecable y es lo que se necesita. Raúl Ruidíaz ha hecho un muy buen trabajo en lo colectivo. Le falta el gol, pero ya se le dará porque está ratificando lo que ya demostró. Es un jugador productivo.

“Las ausencias son entendibles”

Miguel Company

La ausencia de Christian Cueva es entendible y no permanente. Se necesita ver a otros jugadores, pero descartados no son (Cueva y Carrillo). Me gustaría que Peña y Cristian Benaventee puedan jugar todo un partido porque son dos jugadores que le pueden ser útiles a la selección. Ruidíaz es un jugador bastante útil por su inteligencia y su olfato de gol.

“Ojalá tengan minutos”

Waldir Sáenz

Es un partido amistoso y Ricardo Gareca está viendo alternativas. Me sorprende lo de Carrillo porque es un jugador que marca la diferencia. Ojalá que los nuevos convocados tengan minutos para que puedan mostrarse y sean alternativas en el futuro. Raúl está en buen momento. Dios quiera que gane la MLS.

“Pueden consolidarse”

Percy Rojas

El técnico está viendo alternativas de cambio para la selección con algunos jugadores que no tienen regularidad en sus clubes, e indudablemente esa falta de actividad puede perjudicar al equipo. Benavente es una buena alternativa para reemplazar a Cueva. Gareca está probando gente que puede consolidar. Ruidíaz podría ser una alternativa de doble punta y jugar con Paolo.

“Está bien darle la oportunidad”

Alfonso Yañez

El caso Cueva es complicado porque no tiene continuidad y es difícil que lo llame, aunque siempre que ha venido a la selección ha rendido. Me parece bien que se le dé la oportunidad a Benavente porque es un buen profesional, está jugando en una liga competitiva y está en buen momento. Raúl es un gran aporte para la selección.

“Quiere seguir probando”

José Pereda

Gareca quiere seguir probando jugadores y es lo normal cuando hay un amistoso. Son partidos para ver con qué gente puede contar. Benavente ojalá que pueda consolidarse. Lamentablemente al inicio no daba lo que sí mostraba en sus clubes, pero me parece interesante que lo haya vuelto a convocar para ver qué es lo que puede aportar.

“Es un jugador desequilibrante”

Juan José Oré

La convocatoria de Benavente es buena porque está en una liga competitiva y tiene continuidad. Es un buen jugador que ha tenido pocas oportunidades, pero cuando las ha tenido lo ha hecho bien. Es un jugador desequilibrante, tiene dos perfiles y está destacando en Francia. La no convocatoria de Cueva es por la falta de continuidad y es entendible.

“En Francia la viene rompiendo”

‘Balán’ gonzales

Benavente es un chico que viene haciendo las cosas bien, ha seguido las recomendaciones del técnico: cambió de liga a una mejor, le pidieron que tenga continuidad y la está teniendo. Las veces que le tocó jugar no se le dio, pero ojalá en esta oportunidad le vaya bien. En Francia la viene rompiendo. Para ser convocado, Cueva debe tener un buen presente; y si no compite, está en contra de lo que quiere el técnico.