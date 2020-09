La última vez que Cristian Benavente jugó un partido de 90 minutos fue en abril del 2019. Hace ya 15 meses. Desde entonces, la exjoya del Real Madrid y promesa de la selección peruana (con Ricardo Gareca no llegó a consolidarse) ha sostenido un partido como titular, como máximo, por 70 minutos. Ha sido pieza de recambio o banca. Este 2020 apenas disputó 11 minutos con el Nantes de Francia. Así, el enganche que hace cinco años ilusionaba con convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol mundial, hoy se le ha perdido el rastro. Y por supuesto, se aleja cada vez más de la órbita de la selección peruana.

El pasado 3 de septiembre, su equipo el Pyramids de la Liga de Egipto, inició la temporada de 2-0 ante el Zamalek. Debutó con el pie izquierdo. Tres días después, disputó la segunda fecha con una nueva derrota. Esta vez por 2-1 ante El Gouna. Cristian Benavente brilló por su ausencia. El centrocampista no está en los planes del club y según medios de allá, se busca su venta o préstamo debido a su alto salario, insostenible en estos tiempos de crisis por la pandemia.

Cristian Benavente fue cedido a préstamo al Nantes de Francia, donde tuvo buenos momentos en el cuarto trimestre del 2019, sin llegar a consolidarse en el once titular. Finalmente, este año concluyó su préstamo y debió volver al Pyramids, club que habría pagado 6 millones de euros por su pase.

Cristian Benavente y su valor de mercado

Actualmente, según la página Transfermarkt, el valor de mercado de Cristian Benavente ha caído 3.2 millones de euros, casi la mitad en un año. Sin embargo, según la misma página, sigue siendo el futbolista más costoso del plantel de Pyramids. Según publicó el diario AS de España en enero del 2019, el salario anual de Cristian Benavente en Pyramids era de 3 millones de euros. Hoy, ese costo se hace imposible, razón por la que su venta es prioridad en el equipo egipcio.

“Hemos recibido varias propuestas por él. Pienso que lo terminaremos vendiendo”, dijo Hany Said, director deportivo del Pyramids en julio pasado, reafirmando que Cristian Benavente no está en los planes del club. Desde entonces no se sabe nada sobre el futuro deportivo del jugador.

¿Cómo llegó Cristian Benavente al Pyramids FC?

En enero del 2019, Cristian Benavente sorprendió con su fichaje al Pyramids FC, club de la Primera División de Egipto. El club había llegado a manos del multimillonario Turki Al-Sheikh, quien a los meses dejaría de invertir en el club, por lo que el costo del jugador de la selección peruana se hizo insostenible para la institución.