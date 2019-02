Cristian Benavente: "Desde lo financiero, fue difícil rechazar a Pyramids"

Luego de casi un mes de haber fichado por Pyramids FC, Cristian Benavente ha revelado detalles de cómo surgió la negociación con el conjunto de Egipto, hoy dirigido por Ramón Díaz.

En una entrevista con el programa belga 'Le Gran Debrief', el futbolista de la selección peruana señaló que "Todo sucedió el día después de nuestra victoria en Brujas (0-1, el 20 de enero). Ese día recibí una llamada poco antes de la medianoche con una oferta que me gustaba porque la cantidad era interesante", reveló el volante.

Además, agregó que "Desde el punto de vista financiero, fue difícil rechazar una oferta de este tipo. Mehdi Bayat (director del Charleroi) no me presionó para que aceptara o rechazara esta oferta, la decisión me correspondía a mí", confesó el 'Chaval' para el programa belga.

Finalmente, mostró gratitud con Sporting Charleroi, considero como el club más importante en su carrera como profesional: "A pesar de esta partida, guardo muy buenos recuerdos de Charleroi. Puedo decir que es el club más importante de mi carrera", manifestó el jugador de la bicolor.

El 'Chaval' deberá demostrar un buen nivel si quiere seguir siendo convocado por Ricardo Gareca para la selección peruana.

