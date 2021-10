Cristian Benavente fue por muchos años una de las grandes promesas de la selección peruana. Hoy en día, con 27 años, está más lejos que nunca de la órbita de Ricardo Gareca. es más, incluso anda lejos de los campos de fútbol. O por lo menos de los partidos oficiales. Y es que el Chaval padece estadísticas terribles para un futbolista que busca consolidarse y llegar a defender la bicolor, que por estos días disputará las Eliminatorias Sudamericanas.

Números de Benavente

Cristian Benavente suma 7 meses sin jugar un partido oficial. Su última vez fue el 26 de febrero de este mes, donde jugó los últimos 20 minutos con el Charleroi, equipo que no renovó el préstamo del pase, que le pertenece al Pyramids. Precisamente, el club egipto no lo tiene en sus planes, por eso no ha podido jugar en la Liga en lo que va del año, pues no fue inscrito.

El presente de Cristian Benavente no es nada alentador. La última vez que jugó un partido completo de 90 minutos fue el 10 de diciembre del 2020, cuando enfrentó al Tottenham por la Europa League con el Antwerp. Desde entonces, no pudo sostener un partido completo, ya sea por lesión o por decisión de su entrenador de turno.

