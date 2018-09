Benavente contó en que posición le gustaría jugar en la selección peruana

Cristian Benavente es uno de los jugadores más queridos de la selección peruana y cada vez que sale una nueva convocatoria, la mayoría de los hinchas esperan ver su nombre en la lista de jugadores. Sin embargo, en los últimos partidos que tuvo el actual jugador del Charleroi con la bicolor, fue criticado con el nivel mostrado en el once del técnico, Ricardo Gareca.

El volante peruano conversó con Movistar Deportes y contó todos los detalles de su participación ante Croacia e Islandia en la pasada fecha FIFA que se jugó en Estados Unidos. "No me quejo por los minutos que recibí. Pude haber dado más ante Islandia y Croacia. Prefiero jugar detrás del punta, pero no voy a excusarme con el tema de la banda. Debo ser autocrítico", comentó Benavente.

El integrante de la bicolor reconoció que prefiere jugar como enganche, detrás del punta, sin embargo, en los partidos que ha tenido bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca ha estado por las bandas. Asimismo, el volante confesó que la selección peruana es un objetivo para él y no se excusará con el tema de la posición.

Cristian Benavente estuvo cerca de integrar el equipo de la selección que enfrentó a Holanda y Alemania en la pasada fecha FIFA, sin embargo, no pudo llegar a ser convocado por estar fuera delos tiempos de permisos tras la salida de Andy Polo del combinado nacional.

