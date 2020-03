La expansión del coronavirus en el mundo ha puesto en alerta a todos, incluso a la FIFA, que decidió postergar el inicio de las Eliminatorias y por recomendación de Conmebol. Si bien esa medida de fuerza mayor va acorde a la situación que se vive por el COVID-19 y desde esta tribunas apoyamos, nos deja sin la posibilidad de ver en acción a la selección peruana en el proceso clasificatorio hacia Qatar 2022.

Sin embargo, también queremos ir un paso más allá y analizar en qué momento agarra esta postergación de las Eliminatorias a la bicolor y, precisamente, a los futbolistas que la integran y juegan en sus clubes.

Ventajas

1 Recuperación de lesionados

La postergación del inicio de las Eliminatorias beneficia a aquellos futbolistas que están lesionados e iban a perderse los duelos contra Paraguay y Brasil. Jefferson Farfán, Carlos Zambrano, Yoshimar Yotún y Anderson Santamaría tendrán el tiempo suficiente para recuperarse y entrar nuevamente en la lista de Ricardo Gareca para disputar dichos compromisos.





2 Chance para mostrarse

Si bien Ricardo Gareca tiene un grupo definido de convocados habituales a la selección, la demora de las Eliminatorias les da la oportunidad a aquellos futbolistas que no son considerados de mostrarse y pelear su convocatoria.

Jugadores como Alexi Gómez, Alejandro Hohberg, Jack Durán, entre otros, destacan en el t orneo local y pueden integrar la lista del ‘Tigre’ en la bicolor.





3 Estudiar a los rivales

Si bien el trabajo de Ricardo Gareca y compañía es totalmente profesional, la postergación de las Eliminatorias le permite tener tiempo para analizar y estudiar con mayor énfasis a sus rivales. Paraguay y Brasil son adversarios conocidos, pero han renovado a sus jugadores. Los ‘guaraníes’ tienen rostros nuevos y es necesario conocerlos para elaborar un mejor plan y asegurar los tres puntos.





4 Con todos a disposición

El Gobierno peruano había prohibido el ingreso de vuelos provenientes de Italia, Francia, España y China, por lo que jugadores como Miguel Trauco y Luis Advíncula no podrían volver al país; sin embargo, la situación cambia tras el retraso de las Eliminatorias y estarán a disposición del DT. Ambos son piezas claves en el esquema de Ricardo Gareca y tienen un lugar garantizado en el once titular para el debut.





5 Llegar descansados

El tiempo extra que tendrán lo futbolistas se puede aprovechar para llegar sin problemas físicos al inicio de las Eliminatorias. Si bien la continuidad de partidos es importante, llegar descansados y en buenas condiciones es clave para garantizar un mejor rendimiento durante el partido. Es necesario recuperar energías para jugadores como Paolo Guerrero, que juega varios torneos a la vez en Brasil.





Desventajas

1 Cambio de planificación

En la Videna acostumbran a ser detallistas en lo logístico y la planificación previo a cada compromiso de la selección; sin embargo, dada las circunstancias, están obligados a trastocar sus planes por un motivo de fuerza mayor.

Ricardo Gareca y compañía debe elaborar un nuevo plan de trabajo y citar a los futbolistas de acuerdo a los tiempos que indique Conmebol.





2 Pérdida de dinero

Más allá del tema netamente futbolístico, están los ingresos que en la Videna puedan recibir por esponsoría y taquilla. Sin Eliminatorias, hay una pérdida de dinero que sin duda estaba imprevista; pero debido a las circunstancias es necesario acatar.

La venta abonos para ir a los partidos de la bicolor marchaban bien y la expectativa por ver al equipo de Ricardo Gareca también era grande. Ahora toca esperar.





3 Fecha de inicio incierta

Conmebol pidió a la FIFA suspender el inicio de las Eliminatorias y el máximo ente del fútbol accedió a la solicitud. Esta era una decisión que caía por su propio peso debido a la expansión del coronavirus; no obstante, aún no hay una fecha oficial para continuar con las actividades deportivas. La situación no cambiará hasta nuevo aviso y puede tardar meses.





4 Jugadores en buen momento

Para bien o para mal, habían futbolistas peruanos en el exterior que destacaban en sus equipos y llegaban entonados al inicio de las Eliminatorias.

Paolo Guerrero, por ejemplo, arrastra una racha de goles importante con Internacional y apuntaba al duelo con Paraguay. André Carrillo también estaba ‘on fire’ en Al Hilal y tranquilamente la hacía linda en la selección. ¿Cómo vendrán después?





5 Mantenerse en buena forma

Sin actividad futbolística local e internacional, los jugadores están en la obligación de continuar entrenando para mantenerse en buen estado físico.

El nivel competitivo es importante para sacar lo mejor de cada elemento y Ricardo Gareca está pendiente de lo que hacen fuera de las canchas. Hay un seguimiento para los habituales convocados en continuar con sus rutinas de entrenamiento.