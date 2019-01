Copa América: periodistas venezolanos ven como "revancha" duelo ante Perú

¿Se les salió el hinchaje? Tras el sorteo de la Copa América 2019 en Río de Janeiro, la prensa internacional analizó cómo quedaron los grupos y empezaron por el de la selección peruana, en donde también están Venezuela, Bolivia y la favorita Brasil.

En el programa Fútbol Total de Directv, los que empezaron analizando el Grupo A, fueron los periodistas venezolanos Federico Rojas y Fernando Petrocelli, quienes coincidieron que el duelo entre su selección y la bicolor será una revancha por lo sucedido en la Copa América de Chile 2015, donde la escuadra nacional se impuso con gol de Claudio Pizarro.

Federico Rojas: "El destino nos da revancha"

"Muy satisfecho por como ha salido el grupo para Venezuela. Muy parecido al de Chile 2015, con Perú y Brasil principalmente. Estamos a 142 días y lo vivo con mucha ansiedad", empezó diciendo el panelista de FT.

"Tengo esa espina clavada de lo que sucedió en Valparaíso con Perú, con el pisotón de Amorebieta, la expulsión de Paolo Guerrero y después la pronta eliminación en Rancagua, habiendo comenzado ganando a Colombia. Pienso que el destino nos da revancha", acotó.

Fernando Petrocelli: "Venezuela tiene más variantes que Perú"

"Me gusta el grupo de Venezuela y creo que puede clasificar. A Bolivia le puede ganar y como decía 'Fede', esa revancha del 2015 cuando no pudimos derrotar a Perú con la expulsión de Amorebieta y un partido que 11 contra 11 para mí era distinto, creo que Venezuela en el mano a mano puede imponerse ante los jugadores de Ricardo Gareca, quien está en Chile viendo el sub20, porque sabe que no le sobran jugadores. Hoy Venezuela tiene más variantes que Perú", finalizó entre aplausos el también narrador de Directv Sports.

