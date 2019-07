​Copa América | Jehofred Sulca a críticos: 'Narro fútbol para hacer sonreír a las personas'

La Copa América 2019 está llegando a su fin y esta vez una de las revelaciones ha sido en narrador de América Televisión. Jehofred Sulca Warton, quien se ha convertido en tendencia en las redes sociales y desde ya, llama la atención de los hinchas del fútbol peruano.

Jehofred habló con EL BOCÓN y nos contó su llegada a uno de los canales de televisión más importantes del país para este torneo continental, sobre todo porque ya venía trabajando en RPP Noticias.

Tu primer partido a nivel nacional en América fue el Colombia vs. Argentina

(Risas) Ese partido siempre será muy recordado por mi porque fue el primero en un canal, estaba muy nervioso pero poco a poco todo iba saliendo bien. Yo ya había narrado en radio y en TV es completamente distinto, tuve que bajar un poco mis revoluciones. Ya luego me dijeron que todo salió muy bien. Para mí, cada partido sea en radio o en TV es una enseñanza más.

Jehofred Sulca: Qué significa de la 'Línea de Saturno', 'Genkidama' y otras frases del narrador de la Copa América 2019

Al inicio, muchos hinchas pensaban que eras de otro país. ¿Cómo manejas el tono de voz y el acento?

El acento tiene que ver mucho con mi tono de voz porque es media raro. Yo desde chico empecé a ver fútbol y todos los referentes eran internacionales, inicié con el fútbol argentino, colombiano, mexicano. También escucho a los colegas de aquí, pero siempre trato de escuchar a los de afuera porque es uno de mis objetivos, me llama mucho la atención.

Los que me conocen saben que soy más peruano que el chuyo, soy cusqueño y no hay problema con eso, yo estoy muy orgulloso

Jehofred Sulca y las 10 frases que son furor en redes tras el partido por la Copa América 2019

En la semifinal de Brasil vs. Argentina, las frases estallaron en las redes sociales, ¿qué decirle al hincha?

Yo soy fanático de los 90, he visto muchos animes, telenovelas, mi frase de 'May day' la utilizo desde que empecé, solo que ahora se ha vuelto popular. La línea de saturno, para mí, es el medio campo, es la perspectiva que yo tengo, no son aros sino lineas (risas).

En cada trasmisión, trato de seguir luciendo el estilo, yo soy muy apasionado en cada partido, narro con el corazón y sobre todo me gusta narrar fútbol para hacer sonreír a las personas, el fútbol es eso: alegría, entusiasmo y así vamos.

