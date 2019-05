Copa América 2019: Perú ganó sus 3 primeros puntos gracias a los hinchas | FOTO

La Copa América 2019 ha elaborado un torneo en paralelo para las hinchadas. Los seguidores deberán defender a sus países para alcanzar este torneo virtual, que se realiza a través de votaciones por Facebook.

Este torneo se realiza con el mismo formato que la Copa América, donde Perú tendrá como rivales a Brasil, Venezuela y Bolivia en la fase de grupos, donde han conseguido sus tres primeros puntos luego de vencer a la 'Vinotinto' con un contundente 81% sobre 19% de su rival. Además, Brasil venció a Bolivia con un 71% sobre 29% de los 'Altiplánicos'.

As torcidas do , e esto liderando seus grupos. Convide todos seus amigos e vote para se tornaram a maior torcida do .



Las hinchadas de , y van liderando sus grupos. Invita a todos tus amigos a votar y conviértanse en la hinchada mas grande del . pic.twitter.com/cNrqCbB29I