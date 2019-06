Selección peruana

Copa América 2019 | Perú vs. Venezuela | Paolo Guerrero y Jefferson Farfán volverán a ser titulares luego de 13 partidos

Ambos jugadores de la selección peruana serán inicialistas ante Venezuela

2019/06/15 - 05:00

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán 35 y 34 años. 4 y 3 participaciones en Copa América 2019. Una vida y una historia juntos. Dupla fenomenal, que nos ha generado un sinfín de alegrías en la Selección Peruana, y que hoy, luego de 13 partidos y 12 meses, se vuelve a juntar en un once titular de la selección peruana, para ser la esperanza del gol frente a una motivada selección de Selección de Venezuela.

Una serie de condicionantes, como las decisiones tácticas de Ricardo Gareca, las lesiones largas con operaciones o las duras sanciones, convirtieron en tarea difícil ver a Paolo Guerrero junto a Jefferson Farfán en un equipo titular de la ‘sele’. A esto, se añade la consolidación de nuevos jugadores en la volante y el ataque.

Pero, todo indica que hoy los dos van desde el arranque, algo que no sucedía desde el último amistoso previo al Mundial, que se jugó el 9 de junio de 2018 ante Suecia (0-0). En Rusia, fueron separados. Luego, Paolo Guerrero fue otra vez sancionado y a su regreso, Jefferson se volvió a sentir y no jugó los amistosos. Todo era un juego del destino para que se encuentren en el once inicial en Porto Alegre esta tarde.

Goles son amores

Encontrar a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en el once otra vez genera un terror en Venezuela. Entre ambos, han marcado nueve veces al cuadro ‘llanero’. La ‘Foca’ lo hizo cuatro veces en seis partidos (dos de la Copa América y cuatro de Eliminatorias); mientras que Paolo suma cinco tantos en nueve cotejos (seis por Eliminatorias y tres por Copa América).

Es más, Guerrero ha convertido en los dos últimos choques entre ambos países, los dos por las Eliminatorias a Rusia 2018. El ‘Depredador’ le tiene un cariño especial a Venezuela y también es el máximo anotador, con tres ‘pepas’, en el historial de duelos entre ambos equipos por la Copa América (siete cotejos).

Pero, más allá de las cifras, se trata de la amistad, del amor a la selección. Guerrero y Farfán, un par que, hoy por hoy, son líderes de la bicolor, en la que puede ser una de sus últimas oportunidades para lograr un título. Ambos ya en los últimos años de sus carreras exitosas saldrán hoy a reflejar eso en el campo: las ganas de anotar y celebrar otra vez.

