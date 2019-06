Copa América 2019 | Martín Liberman: "Venezuela es superior a la selección peruana, Paraguay y Ecuador" | VIDEO

Argentina enfrentará a Venezuela por los cuartos de final de la Copa América. Los llaneros ya vencieron y complicaron a la albiceleste comandada por Lionel Messi en un amistoso reciente y el periodista Martín Liberman pidió precaución con los venezolanos, a los que ubicó como una selección superior a varias de Sudamérica.

"Venezuela es un rival difícil, no clasificó de casualidad, no es casual que juegue bien y sostenga procesos. Hoy está por encima de la selección peruana, Paraguay, Ecuador y Bolivia. Me remito a lo último que se vio en los últimos años. No es fácil neutralizar a un delantero como Salomón Rondón", dijo en su programa en Fox Sports.

El duelo entre Argentina y Venezuela se disputará este viernes 28 de junio a las 14:00 horas. El antecedente más cercano es el amistoso en el que 'La Vinotinto' venció 3-1 este año, en el duelo que marcó el retorno de Lionel Messi a su selección tras disputar la Copa del Mundo Rusia 2018 y haber solicitado un descanso.

Por Copa América, el último duelo fue en la edición Centenario realizada en Estados Unidos. Argentina se impuso por 4-1 con goles de Erik Lamela, Lionel Messi y doblete de Gonzalo Higuaín.

