Selección peruana

Copa América 2019 | Facebook castiga al 'Tigrillo' y luego el periodista envía mensaje a sus seguidores | VIDEO

Conductor radial tomó el hecho como algo anecdótico

2019/06/12 - 19:01

Malas noticias para el 'Tigrillo' Navarro previo al debut de la Selección peruana ante la selección de Venezuela en la Copa América 2019. Por algunos inconvenientes con la plataforma de Facebook, la red social decidió cerrar su cuenta. El conductor radial lamentó lo ocurrido, pero envió un mensaje a todos sus seguidores.

"¿Cómo me van a cerrar el Facebook? Ahora, la nueva página es Tu Tigrillo Perú. Ahora si no me vuelven a cerrar la página", dijo en un video Carlos Alberto Navarro, tras enterarse de que su cuenta fue dada de baja.

